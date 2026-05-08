8 de mayo de 2026 - 18:57

Deportivo Maipú visita a Temperley, por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Cruzado enfrenta al Gasolero este sábado a las 15.30 horas, por la fecha 13 de la segunda categoría del fútbol argentino.

Deportivo Maipú quiere estirar el buen presente

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Prensa CDM
Los Andes | Redacción Deportes
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Hace pocas semanas estaba internado en la zona roja, sin expectativas de poder salir y repleto de preocupaciones. Hoy, el Cruzado se ilusiona con ingresar dentro de los ocho primeros del Grupo B, que competirán por subir a la Liga Profesional. Así de cambiante es el fútbol argentino, que es testigo de una resurrección del cuadro mendocino.

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

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En este tema, mucho tiene que ver Mariano Echeverría. El exjugador de la institución se hizo cargo de la conducción técnica en un momento de zozobra tras la salida de Alexis Matteo, y revitalizó al plantel. Retocó algunos detalles de mitad de campo para adelante, reforzó la línea defensiva, y construyó un equipo inteligente y ordenado. Así llegó hasta la actual marca positiva de cuatro presentaciones sin derrotas, con victorias en casa y dos empates fuera de ella.

Ahora el objetivo es prenderse la parte alta de la tabla, y para eso debe ganarle a un rival directo, que es Temperley. El Gasolero está octavo con 16 puntos, a 4 de diferencia de Maipú. Sin embargo, no gana hace cinco fechas, debido a las igualdades en fila obtenidas ante Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato, y Almagro.

Desde lo futbolístico, el Cruzado deberá suplir la baja de Juan Pablo De la Reta, expulsado el fin de semana pasado ante Gimnasia de Jujuy. En su lugar podría ingresar Nicolás Fernández. El local, por su parte, recuperará al capitán Adrián Arregui, que dejó atrás una lesión importante.

Probables formaciones de Temperley - Deportivo Maipú:

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Luciano Nietto; Marcos Echeverría, Franco Benítez. DT: Nicolás Domingo.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone, Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Datos del partido:

Estadio: Alfredo Martín Beranger

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 15.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Temperley - Deportivo Maipú:

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