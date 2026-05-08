Deportivo Maipú visita a Temperley, por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Cruzado enfrenta al Gasolero este sábado a las 15.30 horas, por la fecha 13 de la segunda categoría del fútbol argentino.

Este sábado desde las 15:30 horas, el renovado Deportivo Maipú intentará meterse de lleno en la pelea por ingresar al Reducido cuando visite a Temperley por la fecha 13 de la Primera Nacional. Dirige Pablo Dóvalo, y transmite LPF Play.

Hace pocas semanas estaba internado en la zona roja, sin expectativas de poder salir y repleto de preocupaciones. Hoy, el Cruzado se ilusiona con ingresar dentro de los ocho primeros del Grupo B, que competirán por subir a la Liga Profesional. Así de cambiante es el fútbol argentino, que es testigo de una resurrección del cuadro mendocino.

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional Gimnasia

En este tema, mucho tiene que ver Mariano Echeverría. El exjugador de la institución se hizo cargo de la conducción técnica en un momento de zozobra tras la salida de Alexis Matteo, y revitalizó al plantel. Retocó algunos detalles de mitad de campo para adelante, reforzó la línea defensiva, y construyó un equipo inteligente y ordenado. Así llegó hasta la actual marca positiva de cuatro presentaciones sin derrotas, con victorias en casa y dos empates fuera de ella.

Ahora el objetivo es prenderse la parte alta de la tabla, y para eso debe ganarle a un rival directo, que es Temperley. El Gasolero está octavo con 16 puntos, a 4 de diferencia de Maipú. Sin embargo, no gana hace cinco fechas, debido a las igualdades en fila obtenidas ante Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato, y Almagro.