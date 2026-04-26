Deportivo Maipú ganó un partido clave y respira

En uno de los partidos de la fecha once del torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino, el Deportivo Maipú venció al elenco de Almagro por la cuenta mínima con gol de Juan Pablo Gobetto. Así, respira aún más respecto del descenso y se suma a la pelea por el Reducido.

El hincha de Maipú disfrutó de un primer tiempo impresionante de los jugadores del Cruzado, que hicieron todo tipo de jugadas. Por momentos parecían una versión futbolera de los Globers Trotters, ¡Pum! para allá y Gobetto la tocaba, ¡Pam! para el otro lado y aparecía Saccone, ¡Tiqui! para el otro costado y Eggel, el gran capitán Cruzado, sacaba aplausos con alguna fantasía.

No hubo ni estudios, ni caras de perro, ni nada. Al primer minuto Maipú avisó con un bombazo de Faggioli que capitalizó muy bien un pase al ras de Marcelo Eggel, pero el arquero visitante estuvo atento para conjurar el mal. Y ojo con el golero de Almagro, Emiliano González, porque por culpa de él fue que el Tricolor, al menos en el primer tiempo, no se llevó al descanso más de un gol en contra.

Buena faena de Bonfigli, Eggel, Faggioli y Saccone que trataban de quebrar el cero. Maipú tuvo cuatro jugadas claras para poder convertir. A los 12', una conexión entre Eggel y Bonfigli terminó con un disparo del "Ocho" de los Cruzados embolsado por el arquero González. Más tarde, Eggel probó desde lejos y tiró al palo izquierdo del portero de Almagro, pero el intento se fue apenas afuera.

Hasta los 22' Maipú tocaba y tocaba y su hinchaba disfrutaba de lo que observaba. Pero el gol no llegaba. Un error de Bonfigli permitió una contra para Almagro. Bustamante, el "Diez" del Tricolor que fue el más punzante en la escuadra de Gómez, llegó hasta el fondo y Saccone se disfrazó de lateral para robarle la pelota y salvar a su equipo.

A esas alturas, Franco Saccone empezaba a convertirse en figura, apretaba por todos los sectores. Pero no había caso, Maipú ganaba en la posesión de la bola, pero el gol no aparecía.

A los 37' en una jugada preciosa, que inició Saccone por derecha y que Gobetto transformó en un misil, Emiliano González tuvo que exigirse para dejar su arco en cero.

El partido era de Maipú y pareció injusto que el primer capítulo terminara en cero. Pero en el momento que el hincha pensó lo peor, vino un jugadón de Saccone, donde la pelota la tocaron Bonfigli, y Giacone, para que Juan Gobetto le ponga el broche con un golazo merecido para el Cruzado.

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Los de Almagro salieron a pegarle a Saccone. Es que el "7" volvió locos a Cortave y Marcó, los centrales visitantes en el primer tiempo, y así se ganaron tarjetas amarillas el mencionado Cortave y también Mateo Benegas, que le tiró la camiseta al movedizo y escurridizo jugador de Maipú.

Cerca de los 10' apreció con peligro la visita, cuando un cocazo de Cortave terminó bien dominado por el arquero local Galardi. En la réplica un cabezazo de Juan Giacone por poco no fue el segundo gol local, debido a que el arquero González le ahogó el grito.

Como era lógico y natural, el Tricolor salió a buscar el empate, pero el dueño de casa no perdió la cordura y de a poco empezó a parecerse al Cruzado de la primera etapa de este juego.

Casi al cuarto de hora, Maipú tuvo tres jugadas profundas y para enmarcar que en otro partido hubieran sido gol. Una de Gobetto, otra de Bonfigli, otra de Eggel, que el central Cortave sacó. A estas alturas Almagro estaba para el cachetazo y dejaba muchos espacios atrás, pero Maipú no lograba demostrar en el marcador su superioridad.

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Al elenco de Almagro no le quedó otra de tirar pelotazos hacia delante cuando se pudiera para tratar de generar una pelota parada, y estuvo cerca de empatar a los 36': Mateo Benegas conectó un centro con un cabezazo, aunque afortunadamente la pelota se fue apenas sobre el travesaño. Maipú no lograba cerrar el ida y vuelta, y era muy superior que su rival de turno.

El Botellero obtuvo una importante victoria, merecida porque fue más que Almagro que nunca pudo controlarlo. Así, el DT Mariano Echeverria logró su segunda victoria de local, quedando a dos puntos del Reducido, aunque aún falta mucho. Fue un partido clave para las aspiraciones del Cruzado, que empieza a dejar atrás la presión de tener que verse en zona de descenso directo.

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Almagro: