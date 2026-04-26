26 de abril de 2026 - 19:18

Torneo Federal A: domingo de terror para el León y el Cóndor

FADEP cayó ante Cipoletti de Río Negro y Atlético Club San Martín no pasó del empate en cero ante Costa Brava de La Pampa.

Los mendocinos siguen complicados en el Torneo Federal A

Los mendocinos siguen complicados en el Torneo Federal A

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP- y Atlético Club San Martín no tuvieron la mejor tarde, y siguen con un presente complicado en el Torneo Federal A. El León jugó mal e igualó 0 a 0 ante Costa Brava, mientras que el Cóndor cayó 2 a 1 con Cipoletti de Río Negro.

Leé además

Huracán Las Heras superó a Atlético Club San Martín

Huracán Las Heras superó a San Martín y consiguió su primer triunfo en el Torneo Federal A
FADEP no levanta cabeza y fue goleado

FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

Atlético Club San Martín y un deslucido empate:

image

El Chacarero tenía una misión para esta presentación en casa: ganar y convencer a su público, luego de un arranque con rendimiento muy dispar. Sin embargo, no pudo levantar su nivel de juego y no logró pasar del empate en cero, que lo deja con más dudas que certezas de cara al futuro cercano.

Lo más preocupante en el elenco de Corrales es que careció de peso específico en la zona de definición. A tal punto le faltó, que directamente no pateó al arco de Costa Brava. Tan sólo generó algunas aproximaciones a raíz de la presión alta y la entrega anímica de un plantel que buscaba dejar atrás el traspié ante Huracán.

La visita no se desesperó, y atravesó con calma el trámite sabiendo que la igualdad le calzaba como anillo al dedo. En el desarrollo del encuentro generó chances, pero chocó con el inspirado arquero local, Cali Rodríguez.

Magro empate en el Libertador General San Martín, donde las ideas faltaron. En la próxima, San Martín visitará a Deportivo Rincón, mientras que Costa Brava será local de Huracán Las Heras.

FADEP cayó de nuevo y preocupa:

image

Continúan pasando las fechas y el Cóndor no levanta vuelo. Tiene problemas defensivos que termina pagando caro, y le cuesta encontrar el fuego sagrado para quedarse con su primer triunfo en la categoría.

En esta ocasión, la derrota fue ante Cipoletti en Río Negro, uno de los cuadros más complicados de la Zona 3. Luego de un primer tiempo sin noticias en los arcos, todo ocurrió en el complemento.

Los locales fueron más efectivos, y se pusieron en ventaja en una ráfaga de cinco minutos. Primero abrió la cuenta Nicolás Peralta, y luego estiró la diferencia Federico Acevedo.

FADEP intentó reponerse a puro ímpetu, y logró el descuento a cinco del cierre, a través del gol de penal de su principal referencia ofensiva Gonzalo Klusener. Sin embargo, esa llama de ilusión que se prendió con el tanto no fue suficiente para rescatar un empate.

En la próxima fecha, el Rojinegro hará de local contra Atenas de Río Cuarto, mientas que Cipoletti visitará a Argentino de Monte Maíz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un verdadero escándalo en España

El mendocino Esteban Andrada perdió la calma en España y agredió a un rival con un fuerte golpe

Franco Colapinto y un sueño disfrazado de exhibición.

¿Quién se merece más la Fórmula 1: Franco Colapinto o la gente?

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto y una exhibición de película.

Fuego en un Fórmula 1: el cierre cinematográfico de Franco Colapinto en el Road Show de Buenos Aires

Por Nicolás Salas
Alfredo Jesús Berti, el hombre que cambió la historia de Independiente Rivadavia. Máximo ídolo de la institución. 

El fenómeno Independiente Rivadavia: ¿Qué más se le puede pedir a Alfredo Jesús Berti?

Por Gustavo Villarroel