Torneo Federal A: domingo de terror para el León y el Cóndor

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP- y Atlético Club San Martín no tuvieron la mejor tarde, y siguen con un presente complicado en el Torneo Federal A. El León jugó mal e igualó 0 a 0 ante Costa Brava, mientras que el Cóndor cayó 2 a 1 con Cipoletti de Río Negro.

FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

Huracán Las Heras superó a San Martín y consiguió su primer triunfo en el Torneo Federal A

El Chacarero tenía una misión para esta presentación en casa: ganar y convencer a su público, luego de un arranque con rendimiento muy dispar. Sin embargo, no pudo levantar su nivel de juego y no logró pasar del empate en cero, que lo deja con más dudas que certezas de cara al futuro cercano .

Lo más preocupante en el elenco de Corrales es que careció de peso específico en la zona de definición . A tal punto le faltó, que directamente no pateó al arco de Costa Brava. Tan sólo generó algunas aproximaciones a raíz de la presión alta y la entrega anímica de un plantel que buscaba dejar atrás el traspié ante Huracán.

La visita no se desesperó, y atravesó con calma el trámite sabiendo que la igualdad le calzaba como anillo al dedo. En el desarrollo del encuentro generó chances, pero chocó con el inspirado arquero local, Cali Rodríguez.

Magro empate en el Libertador General San Martín, donde las ideas faltaron. En la próxima, San Martín visitará a Deportivo Rincón, mientras que Costa Brava será local de Huracán Las Heras.

FADEP cayó de nuevo y preocupa:

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Continúan pasando las fechas y el Cóndor no levanta vuelo. Tiene problemas defensivos que termina pagando caro, y le cuesta encontrar el fuego sagrado para quedarse con su primer triunfo en la categoría.

En esta ocasión, la derrota fue ante Cipoletti en Río Negro, uno de los cuadros más complicados de la Zona 3. Luego de un primer tiempo sin noticias en los arcos, todo ocurrió en el complemento.

Los locales fueron más efectivos, y se pusieron en ventaja en una ráfaga de cinco minutos. Primero abrió la cuenta Nicolás Peralta, y luego estiró la diferencia Federico Acevedo.

FADEP intentó reponerse a puro ímpetu, y logró el descuento a cinco del cierre, a través del gol de penal de su principal referencia ofensiva Gonzalo Klusener. Sin embargo, esa llama de ilusión que se prendió con el tanto no fue suficiente para rescatar un empate.

En la próxima fecha, el Rojinegro hará de local contra Atenas de Río Cuarto, mientas que Cipoletti visitará a Argentino de Monte Maíz.