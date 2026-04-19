19 de abril de 2026 - 14:52

FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

El Cóndor empezó ganando ante el Juve de San Luis, pero terminó perdiendo por 3 a 1 en el estadio de Gutiérrez Sport Club.

FADEP no levanta cabeza y fue goleado

FADEP no levanta cabeza y fue goleado

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Prensa FADEP
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP-, cayó ante Juventud Unida de San Luis por 3 a 1 en el marco de la fecha 5 del Torneo Federal A. Empezó ganando con el tanto de Klusener, y lo perdió 3 a 1. Se jugó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, ya que el predio del club está siendo resembrado.

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El Rojinegro se erigió en la previa de la competencia como uno de los grandes candidatos a dar pelea en la Zona 3, a partir de un plantel plagado de jerarquía que venía de ser campeón en el Regional. Sin embargo, hasta el momento no ha podido llenar los zapatos y comienza a preocupar a propios y extraños.

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Este domingo por la mañana, padeció un duro trámite ante el Ariazul, y sumó un nuevo traspié que estiró a cinco las fechas sin obtener un triunfo. El primer tiempo pasó con fuerte dominio local, incluyendo tres tiros en los palos producto de un cabezazo y un disparo desde la puerta del área de Brian Zabaleta y un intento abajo del arco de Federico Pérez.

La apertura del marcador llegó en el inicio del complemento. A los 4', Matías Navarro ejecutó un buen córner al segundo palo y Gonzalo Klusener ganó de cabeza para estampar el 1 a 0. Hasta ahí, todo era color de rosa para el cuadro local.

Sin embargo, la reacción de Juventud no tardó en llegar. Cuatro minutos más tarde, Figueroa llegó hasta el fondo y tiró el centro venenoso para la entrada sin marcas de Eber Garro. A pesar de que su cabezazo fue débil al medio del arco, Aracena no logró responder correctamente y la historia pasó a estar igualada.

El empate en el marcador parecía inamovible, pero la visita tenía algo más para dar sobre el cierre mismo de la jornada dominical. A los 43', el arquero Julián Lucero sacó largo, la defensa de FADEP no logró cortar y Alex González estuvo más atento que todos para definir con clase ante el achique de Aracena. Algunos segundos más tarde todo se repitió: error en el despeje de los zagueros de Fundación, recuperación de Alex González y buena finalización para gritar el tercero.

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Así, FADEP sumó su quinta presentación sin triunfos en el torneo, y comienza a preocupar en lo estadístico. Es cierto que levantó su nivel y que durante el primer tiempo hizo méritos suficientes para ponerse en ventaja y hasta ganarlo, pero terminó pagando cara la falta de eficacia y continúa en el fondo de la tabla con apenas 2 puntos.

Formaciones de FADEP - Juventud Unida:

FADEP (1): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Diego Tonetto, Matías Navarro; Uriel Gizzi, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Juventud Unida (3): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Enzo Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.

Datos del partido:

Estadio: Anselmo Zingaretti

Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi

Goles: ST: 4' Gonzalo Klusener (F), 8' Eber Garro (JU), 43' y 46' Alex González (JU)

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