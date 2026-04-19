FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

El Cóndor empezó ganando ante el Juve de San Luis, pero terminó perdiendo por 3 a 1 en el estadio de Gutiérrez Sport Club.

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP-, cayó ante Juventud Unida de San Luis por 3 a 1 en el marco de la fecha 5 del Torneo Federal A. Empezó ganando con el tanto de Klusener, y lo perdió 3 a 1. Se jugó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, ya que el predio del club está siendo resembrado.

El Rojinegro se erigió en la previa de la competencia como uno de los grandes candidatos a dar pelea en la Zona 3, a partir de un plantel plagado de jerarquía que venía de ser campeón en el Regional. Sin embargo, hasta el momento no ha podido llenar los zapatos y comienza a preocupar a propios y extraños.

image Este domingo por la mañana, padeció un duro trámite ante el Ariazul, y sumó un nuevo traspié que estiró a cinco las fechas sin obtener un triunfo. El primer tiempo pasó con fuerte dominio local, incluyendo tres tiros en los palos producto de un cabezazo y un disparo desde la puerta del área de Brian Zabaleta y un intento abajo del arco de Federico Pérez.

La apertura del marcador llegó en el inicio del complemento. A los 4', Matías Navarro ejecutó un buen córner al segundo palo y Gonzalo Klusener ganó de cabeza para estampar el 1 a 0. Hasta ahí, todo era color de rosa para el cuadro local.

Sin embargo, la reacción de Juventud no tardó en llegar. Cuatro minutos más tarde, Figueroa llegó hasta el fondo y tiró el centro venenoso para la entrada sin marcas de Eber Garro. A pesar de que su cabezazo fue débil al medio del arco, Aracena no logró responder correctamente y la historia pasó a estar igualada.