FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP-, cayó ante Juventud Unida de San Luis por 3 a 1 en el marco de la fecha 5 del Torneo Federal A. Empezó ganando con el tanto de Klusener, y lo perdió 3 a 1. Se jugó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, ya que el predio del club está siendo resembrado.
El Rojinegro se erigió en la previa de la competencia como uno de los grandes candidatos a dar pelea en la Zona 3, a partir de un plantel plagado de jerarquía que venía de ser campeón en el Regional. Sin embargo, hasta el momento no ha podido llenar los zapatos y comienza a preocupar a propios y extraños.
Este domingo por la mañana, padeció un duro trámite ante el Ariazul, y sumó un nuevo traspié que estiró a cinco las fechas sin obtener un triunfo. El primer tiempo pasó con fuerte dominio local, incluyendo tres tiros en los palos producto de un cabezazo y un disparo desde la puerta del área de Brian Zabaleta y un intento abajo del arco de Federico Pérez.
La apertura del marcador llegó en el inicio del complemento. A los 4', Matías Navarro ejecutó un buen córner al segundo palo y Gonzalo Klusener ganó de cabeza para estampar el 1 a 0. Hasta ahí, todo era color de rosa para el cuadro local.
Sin embargo, la reacción de Juventud no tardó en llegar. Cuatro minutos más tarde, Figueroa llegó hasta el fondo y tiró el centro venenoso para la entrada sin marcas de Eber Garro. A pesar de que su cabezazo fue débil al medio del arco, Aracena no logró responder correctamente y la historia pasó a estar igualada.
El empate en el marcador parecía inamovible, pero la visita tenía algo más para dar sobre el cierre mismo de la jornada dominical. A los 43', el arquero Julián Lucero sacó largo, la defensa de FADEP no logró cortar y Alex González estuvo más atento que todos para definir con clase ante el achique de Aracena. Algunos segundos más tarde todo se repitió: error en el despeje de los zagueros de Fundación, recuperación de Alex González y buena finalización para gritar el tercero.
Así, FADEP sumó su quinta presentación sin triunfos en el torneo, y comienza a preocupar en lo estadístico. Es cierto que levantó su nivel y que durante el primer tiempo hizo méritos suficientes para ponerse en ventaja y hasta ganarlo, pero terminó pagando cara la falta de eficacia y continúa en el fondo de la tabla con apenas 2 puntos.
Formaciones de FADEP - Juventud Unida:
FADEP (1): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Diego Tonetto, Matías Navarro; Uriel Gizzi, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Juventud Unida (3): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Enzo Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.
Datos del partido:
Estadio: Anselmo Zingaretti
Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi
Goles: ST: 4' Gonzalo Klusener (F), 8' Eber Garro (JU), 43' y 46' Alex González (JU)