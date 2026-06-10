La peor noche para Cristiano Ronaldo: erró tres goles claros en el último amistoso antes del Mundial 2026

El reconocido delantero Cristiano Ronaldo protagonizó una noche llamativa en un amistoso en el que su seleccionado, Portugal, superó a Nigeria por 2-1, al mostrarse muy errático de cara al arco rival. El astro erró tres oportunidades claras, y se convirtió en meme.

Para el experimentado atacante no fue la mejor actuación, debido a que no pudo concretar en dos oportunidades en las que quedó mano a mano con el guardameta rival, además de un cabezazo en el que erró el cálculo y terminó pasando lejos de la pelota.

El exjugador del Real Madrid y el Manchester United Cristiano Ronaldo fue titular en el amistoso internacional que jugó este miércoles la Selección de Portugal, en el que se enfrentaron a Nigeria en el día previo a la inauguración del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

¡NOOOO, BICHO, JUSTO VOS! CR7 desperdició un mano a mano que era el primero de Portugal ante Nigeria. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XCE0oJ1cH5

A pesar de ser el máximo goleador histórico del seleccionado con 143 goles, casi 100 más que su principal competidor, Ronaldo no convierte con el combinado portugués desde octubre de 2025 , cuando marcó un doblete ante Hungría en las eliminatorias de la UEFA, y tuvo errores muy llamativos en el último partido preparativo.

El primero de ellos llegó a los ocho minutos de la primera parte, cuando el carrilero derecho Nelson Semedo avanzó por la banda y puso un buen centro buscapié que lo hizo recibir libre de marca y dentro del área rival, aunque el disparo de CR7 se fue ancho por el poste derecho del arquero Maduka Okoye.

POR NADA... Cristiano Ronaldo no llegó a meter el cabezazo por poco y no le gustó nada. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i3I1gfBV0N

Cuando ya iban 42 minutos del primer tiempo, el histórico número 7 portugués quedó retratado al ser buscado por el mediocampista Bruno Fernandes, que levantó un centro pinchado al área chica, pero Ronaldo no pudo cabecearlo: erró el cálculo y, como le quedó la pelota demasiado alta, hizo el gesto del remate de cabeza mientras el balón lo pasaba por encima.

Cristiano Ronaldo irreconocible en Portugal - Nigeria:

Embed ¿CR7, SOS VOS? INCREÍBLE la chance que desperdició Cristiano Ronaldo vs. Nigeria. ¿DÓNDE LA TIRÓ?



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Ya en la segunda mitad, a los siete minutos, un nuevo centro buscapié lo hizo recibir desmarcado en el área rival. Su remate fue de zurda, su pierna menos hábil, y desde el punto del penal, aunquesorprendió a propios y ajenos al enganchar muy mal la pelota, que salió demasiado alta y desviada.

El atacante de 41 años fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo para darle el lugar al delantero Gonçalo Ramos y, con el posterior gol del extremo Francisco Conceição, Portugal sentenció el triunfo por 2-1 en la previa del inicio del Mundial 2026.