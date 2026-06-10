El elenco Luso superó 2 a 1 a su par africano, en un choque disputado en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa.

Portugal superó a Nigeria en un amistoso y llega afilado al Mundial 2026

En un amistoso previo al inicio del Mundial 2026, Portugal superó con claridad a Nigeria en un duelo que no tuvo demasiadas equivalencias. Los de Cristiano Ronaldo fueron superiores, pero apenas pudieron vencer por 2 a 1 con los tantos de Pedro Neto y Francisco Conceição.

El cuadro Luso llega a la Copa del Mundo con la chapa de candidato, a partir de un plantel plagado de jugadores de gran nivel que demostraron un crecimiento importante en el andamiaje colectivo. Con esa ilusión a cuestas, logró despedirse con una sonrisa de su propia gente.

La merecida apertura del marcador ocurrió sobre los 23 minutos de la primera mitad, cuando Diogo Dalot avanzó por el sector izquierdo y metió la pausa perfecta para habilitar a Pedro Neto, que definió con clase ante el arquero para anotar el 1 a 0.

Pedro Neto puso el 1 a 0 para Portugal: Embed ¡QUÉ BIEN LA ARMARON! Gran juego asociado de Portugal para que Pedro Neto anote el primero en el amistoso vs. Nigeria.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sX2IfUHS0M — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026 Nigeria no tardó en responder y alcanzar la igualdad, que no merecía por lo realizado en el trámite. A los 37', Akor Adams superó en el mano a mano a Gonçalo Inácio y ganó el duelo ante el arquero Diogo Costa con un remate de zurda bien colocado.

En el complemento llegó la bateria de cambios, y el desarrollo del encuentro cambió. Portugal generó más peligro pero falló en la definición, y Nigeria comenzó a pagar caro el esfuerzo físico del primer tiempo. Así, daba la sensación de que el tanto se daría en cualquier momento.