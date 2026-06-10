Portugal superó a Nigeria en un amistoso y llega afilado al Mundial 2026

En un amistoso previo al inicio del Mundial 2026, Portugal superó con claridad a Nigeria en un duelo que no tuvo demasiadas equivalencias. Los de Cristiano Ronaldo fueron superiores, pero apenas pudieron vencer por 2 a 1 con los tantos de Pedro Neto y Francisco Conceição.
El cuadro Luso llega a la Copa del Mundo con la chapa de candidato, a partir de un plantel plagado de jugadores de gran nivel que demostraron un crecimiento importante en el andamiaje colectivo. Con esa ilusión a cuestas, logró despedirse con una sonrisa de su propia gente.
La merecida apertura del marcador ocurrió sobre los 23 minutos de la primera mitad, cuando Diogo Dalot avanzó por el sector izquierdo y metió la pausa perfecta para habilitar a Pedro Neto, que definió con clase ante el arquero para anotar el 1 a 0.
Pedro Neto puso el 1 a 0 para Portugal:
Nigeria no tardó en responder y alcanzar la igualdad, que no merecía por lo realizado en el trámite. A los 37', Akor Adams superó en el mano a mano a Gonçalo Inácio y ganó el duelo ante el arquero Diogo Costa con un remate de zurda bien colocado.
En el complemento llegó la bateria de cambios, y el desarrollo del encuentro cambió. Portugal generó más peligro pero falló en la definición, y Nigeria comenzó a pagar caro el esfuerzo físico del primer tiempo. Así, daba la sensación de que el tanto se daría en cualquier momento.
Nigeria puso suspenso con el 1 a 1:
A los 75', ese gol finalmente ocurrió cuando Francisco Conceição recibió por la derecha, se cerró al medio y sacó un disparo inatajable por el portero visitante Maduka Okoye. Golazo de otro partido para la victoria Lusa.
Ganó Portugal, y llega afilado al debut de la Copa del Mundo del próximo miércoles a las 14 horas ante República Democrática del Congo. Dicha presentación se dará en el NRG Stadium de Houston.
Golazo de Conceição para el triunfo de Portugal en la previa del Mundial 2026:
Formaciones de Portugal - Nigeria:
Portugal: Diogo Costa; Nelson Semedo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Diogo Dalot; Joao Neves, Vitinha; Francisco Trincao, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Nigeria: Maduka Okoye; Christian Akpan, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Fisayo Dele- Bashiru, Tochukwu Nnadi, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi; Moses Simon, Akor Adams. DT: Éric Chelle.
Datos del partido:
Estadio: Dr. Magalhães Pessoa.
Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Goles: PT: 23' Pedro Neto (P), 37' Akor Adams (N). ST: 30' Francisco Conceição (P)