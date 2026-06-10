México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 con un duelo de necesitados: hora, TV, formaciones

El elenco dueño de casa enfrenta a los africanos en el primer partido de la Copa del Mundo. Se juega este jueves, en el Azteca.

El mítico Estadio Azteca se viste de gala este jueves para abrir el telón del Mundial 2026. La Selección de México debutará frente a Sudáfrica por el Grupo A, en un choque cargado de condimentos históricos y con la tremenda presión que significa el estreno absoluto ante su gente.

El destino y el sorteo quisieron que el partido inaugural de esta edición tripartita reedite aquel recordado inicio de Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1 a 1 con el golazo de Siphiwe Tshabalala y el empate de Rafael Márquez para los aztecas.

Javier Aguirre Javier Aguirre quiere formar un México competitivo para el Mundial 2026 Fox Para México, este torneo representa la oportunidad de oro para sepultar de una vez por todas sus frustraciones históricas. El seleccionado de la CONCACAF arrastra una pesadilla recurrente que se transformó en un estigma insoportable: la famosa "maldición del cuarto partido". Tras encadenar eliminaciones consecutivas en octavos de final entre 1994 y 2018, el golpe definitivo llegó en Qatar 2022, donde ni siquiera pudieron superar la fase de grupos, desatando una crisis futbolística de la que intentan salir.

Del otro lado llega Sudáfrica, un equipo que en los papeles aparece como el rival más accesible de la zona y que no levanta cabeza. El conjunto africano desembarca en tierras aztecas envuelto en un mar de dudas, luego de registrar rendimientos muy flojos y no poder doblegar en sus últimas presentaciones a combinados de menor fuste como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

image Los dueños de casa tienen el escenario servido para dar un golpe de autoridad en el debut. La mesa está lista, el Azteca promete un marco imponente y la pelota empezará a rodar en una Copa del Mundo que promete ser inolvidable.