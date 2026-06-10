Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026: "No somos los reyes del mundo"

Gianni Infantino llevó a cabo una conferencia de prensa que sirvió como adelanto de lo que será el comienzo de la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó este miércoles la conferencia de prensa previa al inicio del Mundial 2026, donde no dejó ningún tema fuera de la agenda. Desde la presencia de Lionel Messi hasta el conflicto Estados Unidos - Irán, el mandamás habló de todo.

La Copa del Mundo ya está a punto de comenzar, y la emoción por ver rodar una vez más el balón se mezcla con las múltiples noticias que llegan desde los Estados Unidos, uno de los países sede de la competencia. En un contexto que debería ser de pura alegría, el ente rector del fútbol tuvo que sortear (no siempre con éxito) complicaciones respecto a los permisos para ingresar a Norteamérica.

Gianni Infantino, a la defensiva por Irán y las deportaciones de Estados Unidos: Selección de fútbol de Irán Selección de fútbol de Irán EFE Delegaciones, hinchas, periodistas, jugadores y hasta un árbitro fueron rechazados o demorados en las últimas semanas, lo que pone a Infantino en una posición delicada, con la obligación de defenderse. "Hay que entender que no somos los reyes del mundo y no podemos estar por encima de los gobiernos, y sus normas. Si quieren criticar, critíquenme", lanzó al respecto.

En esa misma línea, el dirigente aseguró que está contento por haber logrado la participación de Irán, que permanece en conflicto bélico con Estados Unidos. "Estoy muy feliz de ver a Irán. Los vi en Turquía, la gente decía que era imposible que ellos vinieran. Les dije que si teníamos que mover todo para traerlos, lo haría", relató. Luego, añadió que "es el espíritu del futbol, claro que hay retos, no es fácil, no sé quién más estaría dispuesto para que en estas circunstancias Irán venga a jugar".

El presidente de FIFA se rindió ante los fanáticos argentinos: "Es algo espectacular" image Pero no todo fue tenso en la comparecencia ante los medios, debido a que Infantino se hizo el espacio para tirarle flores a los fanáticos argentinos que llenarán las tribunas. "La afición argentina es algo espectacular y lo ha demostrado en Qatar quedándose dos horas después cantando 'Muchachos'... y lo ha demostrado también el año pasado en el Mundial de Clubes con las aficiones de River y Boca", opinó.