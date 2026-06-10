Confirmado por FIFA: habrá entradas gratis para el Mundial 2026, pero solo un grupo muy específico podrá obtenerlas

La FIFA confirmó la disponibilidad de cientos de boletos sin costo para una serie de encuentros específicos. Esta medida busca democratizar el acceso a las tribunas , permitiendo que sectores que usualmente quedan fuera de estos eventos masivos puedan vivir la experiencia desde adentro durante esta misma semana.

La noticia llega en un momento de máxima expectativa, justo cuando las delegaciones nacionales comienzan a instalarse para el inicio de la competencia. El anuncio detalla una colaboración estrecha entre oficinas gubernamentales y empresas de transporte y salud para gestionar una logística que priorice el impacto social por encima de la recaudación comercial de la boletería tradicional.

Para garantizar que la iniciativa cumpla su objetivo, el comité organizador estableció filtros estrictos de seguridad. No se trata de un proceso de selección al azar disponible en una página web para el público general, sino de una asignación directa a instituciones que ya trabajan con comunidades locales y sectores de servicio público esenciales para el funcionamiento de la región.

La gobernadora Mikie Sherrill oficializó que los beneficiarios directos serán residentes de New Jersey . El grupo más grande, compuesto por 500 entradas , se distribuirá entre jugadores de ligas juveniles de fútbol de comunidades vulnerables y familias de miembros de la Guardia Nacional que están cumpliendo misiones en el extranjero. También se incluyen en este cupo pacientes del programa Make-A-Wish y los socorristas del condado de Bergen que brindan apoyo logístico al evento.

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Un segundo bloque de 200 pases está reservado para el personal sanitario. Específicamente, se busca reconocer el trabajo de enfermeras de primera línea y equipos médicos que prestan servicio diario en el estado. Junto a ellos, niños con enfermedades graves y sus familias también tendrán acceso asegurado a las gradas para presenciar los encuentros en el estadio de East Rutherford.

¿Qué es el programa Welcome World Rewards y cómo funciona?

Los 70 boletos restantes se integrarán al programa Welcome World Rewards. Este sistema premia a los ciudadanos que utilizan plataformas digitales para apoyar el comercio local y participan en iniciativas comunitarias durante la semana del torneo. Es importante destacar que estas facilidades aplican para siete partidos en el MetLife Stadium, pero no incluyen la gran final, la cual mantiene sus canales de venta habituales.

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Para evitar el mercado negro, se implementaron medidas tecnológicas que aseguran que los tickets sean intransferibles y lleguen directamente a los individuos. Esta política de New Jersey contrasta con la de Nueva York, donde se optó por un sorteo de entradas a 50 dólares que incluye el transporte. Ambas estrategias buscan que el Mundial no sea un evento exclusivo para quienes pueden pagar precios de mercado.