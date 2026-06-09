9 de junio de 2026 - 14:00

Estas son las personas que deben actualizar el DNI con el nuevo formato en junio 2026: cómo hacerlo paso a paso

El nuevo DNI electrónico ya forma parte del sistema argentino, pero no todos están obligados a cambiarlo de inmediato.

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Por Andrés Aguilera

El DNI argentino sumó una nueva etapa con el formato electrónico, fabricado en policarbonato y con chip integrado. Sin embargo, hay un dato clave para evitar confusiones: la actualización al nuevo formato no es obligatoria para todos, ya que los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento o hasta que corresponda renovarlos.

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En junio de 2026, el trámite debe revisarse especialmente en casos concretos: menores que entran en edad de actualización, adolescentes que cumplen 14 años, personas con DNI vencido, quienes cambiaron domicilio o quienes necesitan corregir datos personales.

Quiénes deben actualizar el DNI en junio 2026

Según la información oficial del Renaper, el DNI de mayores de 14 años tiene una vigencia de 15 años. Por eso, si el documento ya venció o está próximo a vencer, corresponde tramitar un nuevo ejemplar.

También deben actualizarlo los chicos y chicas que están en la etapa de actualización de 5 a 8 años, y los adolescentes que cumplen 14 años. Esta segunda actualización es importante porque incorpora datos biométricos actualizados y permite figurar correctamente en el padrón electoral.

  • Menores de 5 a 8 años: deben realizar la primera actualización obligatoria.
  • Adolescentes desde los 14 años: deben hacer la actualización de mayor.
  • Mayores con DNI vencido: deben renovarlo si pasaron 15 años desde la emisión.
  • Personas que cambiaron domicilio: el cambio genera un nuevo DNI tarjeta.
  • Quienes perdieron, dañaron o sufrieron robo del DNI: deben pedir un nuevo ejemplar.
  • Personas que deben rectificar datos: por errores, identidad de género u otros cambios registrados.

El nuevo DNI electrónico no obliga a cambiar el documento vigente

El nuevo formato incorpora chip electrónico seguro, tecnología de policarbonato y mecanismos de autenticación más avanzados. También está pensado para funcionar como documento electrónico de viaje dentro del Mercosur.

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Pero el punto central es que no hay obligación general de cambiar el DNI solo por la llegada del nuevo diseño. Quienes tengan un documento vigente pueden seguir usándolo hasta su vencimiento, salvo que necesiten hacer otro trámite.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento depende de la jurisdicción, pero el esquema general es similar en todo el país. El trámite se realiza en un Registro Civil o en un Centro de Documentación del Renaper, con turno previo cuando corresponda.

  • Revisar el DNI actual: controlar la fecha de vencimiento impresa en el frente.
  • Definir el motivo del trámite: actualización, vencimiento, cambio de domicilio, robo, extravío o rectificación.
  • Sacar turno: puede hacerse desde la app Mi Argentina o según el sistema del Registro Civil provincial.
  • Presentarse con documentación: DNI anterior si se tiene, constancia de turno y comprobante de pago si ya fue abonado.
  • Guardar la constancia: sirve para seguir el trámite y retirar o recibir el nuevo documento.
  • Recibir el DNI: puede llegar al domicilio o retirarse en la oficina, según la modalidad elegida.

Cuánto cuesta y qué modalidades existen

El tarifario oficial del Renaper indica que la actualización de 5/8 años, la actualización de 14 años y el ejemplar nuevo tienen un costo base de $10.000 para argentinos. También existen modalidades más rápidas, como DNI exprés, DNI 24 horas o DNI al instante, con valores superiores.

En el caso de extranjeros residentes, los valores son diferentes. Por eso, antes de iniciar el trámite conviene revisar el tarifario oficial actualizado y confirmar qué modalidad está disponible en la localidad donde se hará la gestión.

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