El árbitro Omar Abdulkadir Artan regresó a Somalia, donde afrontó una recepción digna de un líder de estado. Allí, redobló la apuesta para el futuro.

Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: "Haré historia"

El juez principal somalí Omar Abdulkadir Artan pasó de la alegría a la tristeza en cuestión de horas. Luego de ser elegido por la FIFA para impartir justicia en el Mundial 2026, tuvo que retornar a su país al ser deportado por Estados Unidos. Con su bronca todavía a cuestas, fue recibido en Somalia por una verdadera multitud.

La historia del árbitro se hizo viral de forma muy rápida, al ser elegido para convertirse en el primer colegiado de su país en dirigir en una Copa del Mundo y ser despedido entre vitoreos y emoción de los fanáticos del deporte de su nación. Sin embargo, todo se derrumbó cuando tuvo que ingresar a Estados Unidos.

Allí, Artan atravesó un interrogatorio de 11 horas de duración, lapso en el cual intentó sin éxito convencer a las autoridades para que lo dejen entrar. Ni siquiera la intervención de FIFA alcanzó para que pudiera comenzar su estadía en Norteamérica, y no le quedó más remedio que retornar con su ilusión trunca.

Lo deportaron del Mundial 2026 y su gente lo recibió como un héroe: Embed Referee Omar Artan was given a hero’s welcome as he arrived back in Somalia after he was denied entry to the US pic.twitter.com/mqQTDQIjNJ — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026 Lo que Omar Abdulkadir no esperaba es la gran recepción que tuvo en Somalia. Apenas pisó África, el juez fue trasladado al estadio principal de Mogadiscio, donde se vio sorprendido por una marea de 65.000 personas que lo ovacionaron.

Luego de acercarse a las tribunas y pasar un largo rato saludando a la gente, el árbitro tomó el micrófono y dejó varios mensajes importantes. Primero, aseguró que redoblará el esfuerzo para seguir creciendo. "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré. Lo que pasó, pasó, y es el destino”, lanzó.