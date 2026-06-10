Guía de los apodos de las 48 selecciones del Mundial 2026: raíces culturales y símbolos nacionales

El Mundial 2026 marca un hito con la participación de 48 selecciones, cada una portando una identidad única a través de sus apodos. Estas denominaciones no son solo nombres; representan el legado cultural, la fauna autóctona y los símbolos nacionales que conectan a los jugadores con sus raíces y sus seguidores.
La mayoría de los equipos adopta nombres que facilitan la identificación inmediata por parte de su afición. Mientras algunas federaciones optan por términos prácticos y directos, otras recurren a metáforas complejas que involucran animales sagrados o referencias a épocas imperiales para infundir respeto en el campo de juego.
Fauna local y referencias geográficas en los apodos
La naturaleza es la fuente de inspiración más recurrente, especialmente en las selecciones africanas y oceánicas. Argelia se identifica con los Fénecs, un zorro del desierto, mientras que Australia utiliza a los Socceroos, combinando fútbol y canguros,. En Asia, los Lobos Blancos de Uzbekistán y los Halcones Verdes de Arabia Saudita siguen esta tendencia simbólica.
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Uzbekistán es conocida por aficionados y medios como los Lobos Blancos.
Otras naciones definen su identidad a través de hitos geográficos o históricos. Panamá se reconoce como los Canaleros por su vía interoceánica, e Irak utiliza los Leones de Mesopotamia para evocar la antigua Babilonia. Curazao, la nación más pequeña del torneo, se apoda la Ola Azul en referencia al mar que rodea su territorio insular.
Colores nacionales y la excepción de la falta de apodo
El uso de colores es predominante en Europa y Sudamérica. Países Bajos se identifica como Oranje y Uruguay mantiene la Celeste, basándose en sus indumentarias tradicionales que han perdurado por décadas. Por el contrario, destaca el caso de Escocia, que no posee un sobrenombre formal para sus futbolistas, a pesar de que su hinchada es conocida mundialmente como el Tartan Army.
Todos los apodos de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026
- Argelia: los Fénecs, los Guerreros del Desierto.
- Argentina: la Selección, la Albiceleste.
- Australia: los Socceroos.
- Austria: Das Nationalteam, Unsere Burschen.
- Bélgica: los Diablos Rojos.
- Bosnia y Herzegovina: Zmajevi (los Dragones), Zlatni Ljiljani (los Lirios Dorados).
- Brasil: Seleção, Canarinho.
- Canadá: Les Rouges, The Canucks.
- Cabo Verde: Tubarões Azuis (los Tiburones Azules).
- Colombia: los Cafeteros, la Tricolor.
- República Democrática del Congo: Les Léopards.
- Costa de Marfil: Les Éléphants.
- Croacia: Vatreni (los de Fuego), Kockasti (los Ajedrezados).
- Curazao: la Ola Azul.
- Chequia: Repre.
- Ecuador: la Tri, la Tricolor.
- Egipto: los Faraones.
- Inglaterra: los Tres Leones.
- Francia: Les Bleus.
- Alemania: DFB-Team, Die Nationalelf, Die Mannschaft.
- Ghana: Black Stars.
- Haití: Les Grenadiers, Les Bicolores.
- Irán: Team Melli.
- Irak: Usood al-Rafidain (Leones de Mesopotamia).
- Japón: Samurai Blue.
- Jordania: Al-Nashama (los Caballerosos).
- Corea del Sur: Guerreros Taegeuk, los Rojos.
- México: el Tri.
- Marruecos: los Leones del Atlas.
- Países Bajos: Oranje.
- Nueva Zelanda: All Whites.
- Noruega: Landslaget, Røde, Hvite, Blå.
- Panamá: los Canaleros, la Marea Roja.
- Paraguay: los Guaraníes, la Albirroja.
- Portugal: Seleção das Quinas.
- Qatar: Al Annabi (los Granates).
- Arabia Saudita: Al-Suquor Al-Khodhur (los Halcones Verdes), al-Akhdar.
- Escocia: sin apodo oficial, pero sus hinchas se hacen llamar Tartan Army.
- Senegal: Lions de la Téranga.
- Sudáfrica: Bafana Bafana.
- España: la Roja.
- Suecia: Blågult (la Azul y Amarilla).
- Suiza: Nati, Rossocrociati (Cruces Rojas).
- Túnez: Águilas de Cartago.
- Türkiye: Ay-Yldzllar, Bizim Çocuklar.
- Uruguay: la Celeste.
- Estados Unidos: USMNT, las Barras y las Estrellas.
- Uzbekistán: Lobos Blancos.