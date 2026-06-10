Guía de los apodos de las 48 selecciones del Mundial 2026: raíces culturales y símbolos nacionales

Los sobrenombres de las selecciones reflejan la identidad de cada nación a través de su fauna, historia antigua y los colores emblemáticos de sus banderas.

El Mundial 2026 marca un hito con la participación de 48 selecciones, cada una portando una identidad única a través de sus apodos. Estas denominaciones no son solo nombres; representan el legado cultural, la fauna autóctona y los símbolos nacionales que conectan a los jugadores con sus raíces y sus seguidores.

La mayoría de los equipos adopta nombres que facilitan la identificación inmediata por parte de su afición. Mientras algunas federaciones optan por términos prácticos y directos, otras recurren a metáforas complejas que involucran animales sagrados o referencias a épocas imperiales para infundir respeto en el campo de juego.

Fauna local y referencias geográficas en los apodos La naturaleza es la fuente de inspiración más recurrente, especialmente en las selecciones africanas y oceánicas. Argelia se identifica con los Fénecs, un zorro del desierto, mientras que Australia utiliza a los Socceroos, combinando fútbol y canguros,. En Asia, los Lobos Blancos de Uzbekistán y los Halcones Verdes de Arabia Saudita siguen esta tendencia simbólica.

uzbekistanfa_503476430_18504586990010201_6512897589669558821_n.jpg Uzbekistán es conocida por aficionados y medios como los Lobos Blancos.

Otras naciones definen su identidad a través de hitos geográficos o históricos. Panamá se reconoce como los Canaleros por su vía interoceánica, e Irak utiliza los Leones de Mesopotamia para evocar la antigua Babilonia. Curazao, la nación más pequeña del torneo, se apoda la Ola Azul en referencia al mar que rodea su territorio insular.