"¿Te acordás quién soy?": el cruce viral entre Messi y el hijo de un excompañero antes del Mundial 2026

El joven de 20 años, hoy figura del fútbol sueco, fue elegido por The Guardian como uno de los mejores talentos de su generación tras su formación en España.

Daniel Guðjohnsen y el reencuentro con Messi tras el amistoso de Argentina ante Islandia.

Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con un contundente triunfo 3-0 sobre Islandia en Alabama. Más allá del gol de Lionel Messi, el foco se trasladó al final del encuentro cuando un joven rival lo abordó con una pregunta inesperada: "¿Te acordás quién soy?".

El protagonista de este cruce viral fue Daníel Tristan Guðjohnsen, delantero de 20 años que actualmente milita en el Malmö FF de Suecia. Al sonar el silbato final, el atacante se acercó al capitán argentino para intercambiar camisetas y recordarle un vínculo que nació hace casi dos décadas. Messi confesó luego que, aunque lo recordaba de pequeño en los vestuarios catalanes, la transformación física del joven lo tomó por sorpresa.

Embed "ME DIJO, ¿TE ACORDÁS QUIÉN SOY"



Leo Messi se refirió al cruce con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero en el Barcelona.



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Daníel no es un desconocido en el entorno blaugrana. Además de ser el hijo menor de Eiður Guðjohnsen, el delantero islandés que brilló en el Chelsea y el Barcelona, el joven pasó por las categorías inferiores del club español entre 2015 y 2018. Su crecimiento futbolístico también incluyó una etapa en las inferiores del Real Madrid antes de dar el salto al fútbol profesional escandinavo.

El legado de los años dorados en el Barcelona de Guardiola La conexión entre Messi y el apellido Guðjohnsen se forjó durante el exitoso ciclo de Pep Guardiola entre 2006 y 2009. En aquel equipo histórico, Eiður fue testigo privilegiado del ascenso meteórico de un joven Messi que ya asombraba al mundo con jugadas maradonianas. Juntos conquistaron el triplete en 2009, incluyendo la Champions League, convirtiendo a Eiður en el único islandés en levantar el trofeo continental.