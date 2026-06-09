Mundial 2026: Los cinco clubes que más futbolístas aportan en la competencia

El Manchester City es el club con más jugadores en el Mundial 2026, con un total de 19, seguido por el Bayern Múnich, con 18; el Arsenal y el París Saint-Germain, con 16, y el Barcelona, el primer representante español en ese sentido, con 15, según reflejan las listas oficiales presentadas ante la FIFA.

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Son el ‘top cinco’ en el torneo de los torneos en Estados Unidos, Canadá y México, entre las 48 selecciones participaciones y los 1.248 jugadores que competirán en el Mundial desde el próximo 11 de junio hasta el 19 de julio, con la ‘Premier League’ como la liga más presente, con La Liga EA Sports española en la cuarta posición, superada también por la Serie A italiana y la Bundesliga alemana en las convocatorias.

El primer club sudamericano por cantidad de mundialistas en la cita de este verano, el vigésimo del mundo en ese sentido, es el Flamengo, con nueve: Danilo, Alex Sandro, Leo Pereira y Lucas Paquetá con Brasil, Jorge Andrés Carrascal con Colombia, Gonzalo Plata con Ecuador, los uruguayos Diego Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta.

Entre medias, se sitúan la Bundesliga alemana y la Serie A italiana, con 108 y 105, respectivamente, según la relación de FIFA.

El City con jugadores en once selecciones

Nadie alcanza la cantidad del City, con el argelino Rayat Ait-Nouri, el belga Jeremy Doku, los croatas Josko Gvardiol y Mateo Kovacic, el egipcio Omar Marmoush, el noruego Erling Haaland, los ingleses Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi y James Trafford, el francés Rayan Cherki, el ghanés Antoine Semenyo, los neerlandeses Nathan Aké y Tijani Reijnders, los portugueses Rubén Días, Mateus Nunes y Bernardo Silva, el español Rodrigo Hernández y el uzbeko Abdoukudir Khusanov.

Hasta once selecciones diferentes presentes en el Mundial por parte del Manchester City, con un jugador más en el torneo que el Bayern Múnich, con 18 efectivos: el austriaco Konrad Laimer, el canadiense Alphonso Davies, el colombiano Luis Díaz, el croata Josip Stanisic, el inglés Harry Kane, los franceses Dayot Upamecano y Michael Olise, los alemanes Manuel Neuer, Josuha Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Yamal Musiala y Lennart Karl, el japonés Hiroki Ito, los senegaleses Bara Sapopo Ndiaye y Nico Jackson y el surcoreano Kim Min Jae.

Arsenal y París Saint-Germain

Los dos finalistas de la Liga de Campeones, Arsenal y París Saint-Germain, comparten la tercera posición, con 16.

En el club inglés son el belga Leandro Trossard, los brasileños Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes, el ecuatoriano Piero Hincapié, los ingleses Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Noni Madueke, el neerlandés Jurrien Timber, el noruego Martin Odegaard, los españoles David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi, el sueco Viktor Gyokeres, el francés William Saliba y el alemán Kai Havertz.

En el PSG, están en el Mundial: el brasileño Marquinhos, el ecuatoriano Willian Pacho, los franceses Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Desiré Doué y Lucas Hernández, el surcoreano Kang In Lee, el marroquí Achraf Hakimi, los portugueses Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos y Joao Neves, el español Fabián Ruiz, el tunecino Khalil Ayari y el senegalés Ibrahim Mbaye.

El Barcelona, quinto y el Atlético, sexto

El Barcelona, quinto por aportación de jugadores al Mundial, es el primer club español en número de futbolistas en el torneo de 2026, con 15: los españoles Joan García, Eric García, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Pablo Páez ‘Gavi’, Pedri González, Lamine Yamal y Dani Olmo, el inglés Marcus Rahsford, el francés Jules Koundé, el portugués Joao Canceelo, el neerlandés Frenkie de Jong, el uruguayo Ronald Araujo, el brasileño Raphinha y el egipcio Abdelkarim Selim (en el filial azulgrana).

El sexto es el Atlético de Madrid, con 12: los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nico González y Thiago Almada, los españoles Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena, el noruego Alexander Sorloth, el uruguayo José María Giménez y el mexicano Obed Vargas, los mismos que el Manchester United, el Crystal Palace y el Al Hilal saudí, el único club dentro de los diez equipos con más mundialistas que no es europeo.

El Real Madrid aporta diez. En contraste con su histórica ausencia de la selección española, tiene a Arda Güler con Turquía, a Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni con Francia, a Jude Bellingham con Inglaterra, a Vinicius con Brasil, a Fede Valverde con Uruguay, a Antonio Rudiger con Alemania, a David Alaba con Austria, a Brahim Díaz con Marruecos y a Thibaut Courtois con Bélgica.