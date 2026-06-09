9 de junio de 2026 - 18:17

Entradas del Mundial 2026: Miami aparece entre las ciudades con los boletos más caros

Con varios de los partidos más atractivos del torneo, Miami se consolidó como una de las plazas más costosas para los aficionados que buscan vivir la Copa del Mundo desde las tribunas.

La popularidad de las selecciones que juegan en la sede y la capacidad del estadio Hard Rock - Colombia, Brasil y Portugal-influyen de manera directa en los precios, según la FIFA y los portales oficiales de venta. El precio delas entradas en Miami supera los 2.000 dólares.&nbsp;

La popularidad de las selecciones que juegan en la sede y la capacidad del estadio Hard Rock - Colombia, Brasil y Portugal-influyen de manera directa en los precios, según la FIFA y los portales oficiales de venta. El precio delas entradas en Miami supera los 2.000 dólares. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora SeatPick, el valor promedio de los boletos para los encuentros programados en Miami alcanza los 2.094 dólares, una cifra que se ubica muy por encima de la media general del torneo y que refleja el fuerte interés que despiertan los partidos programados en el estadio Hard Rock.

Miami, entre las ciudades con boletos más costosos

La próxima Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, no todas las sedes presentan el mismo nivel de accesibilidad para los aficionados.

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El estadio Hard Rock, uno de los escenarios deportivos más importantes de Miami, alberga eventos de primer nivel como el Miami Open de tenis. Con capacidad para 65.000 espectadores, será sede de siete partidos del Mundial 2026.

El estadio Hard Rock, uno de los escenarios deportivos más importantes de Miami, alberga eventos de primer nivel como el Miami Open de tenis. Con capacidad para 65.000 espectadores, será sede de siete partidos del Mundial 2026.

Según el informe, East Rutherford lidera el ranking con un promedio de 2.706 dólares por entrada, impulsado principalmente por la final del certamen. Detrás aparece Miami, que supera incluso a otras plazas tradicionales del fútbol internacional.

Además, varios de los partidos más caros de todo el Mundial tendrán lugar en la ciudad floridana, impulsados por la presencia de selecciones con gran capacidad de convocatoria.

Los encuentros que elevan los precios

La demanda por algunos partidos programados en Miami explica buena parte de los elevados valores registrados.

Entre los encuentros con boletos más costosos aparece el cruce entre Colombia y Portugal, cuyos tickets parten cerca de los 2.000 dólares. También figuran partidos de eliminación directa y el choque entre Brasil y Escocia, otro de los compromisos que genera gran expectativa entre los aficionados.

Los analistas señalan que la participación de selecciones con fuerte respaldo internacional, especialmente equipos sudamericanos y europeos, suele provocar un aumento significativo en los precios desde las primeras etapas de comercialización.

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Mundial 2026

Mundial 2026

El efecto de los precios dinámicos

Uno de los factores que más incidió en el encarecimiento de las entradas fue el sistema de precios dinámicos implementado para esta edición del Mundial.

Bajo esta modalidad, el valor de los boletos varía constantemente según la demanda existente en cada momento. A medida que aumenta el interés por determinados partidos o disminuye la disponibilidad, los precios se ajustan automáticamente.

La combinación entre alta demanda, oferta limitada y expectativa global por el torneo generó un escenario en el que muchos encuentros alcanzaron valores récord incluso antes del inicio de la competencia.

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Diferencias entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá

El estudio también refleja una marcada brecha entre los tres países organizadores.

Las sedes estadounidenses concentran los precios más elevados del campeonato, especialmente en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. En México también se registran valores importantes en escenarios como Ciudad de México y Guadalajara, aunque por debajo de los niveles observados en Estados Unidos.

Canadá, en cambio, presenta un panorama más moderado, aunque los partidos de mayor relevancia también registran incrementos considerables a medida que se acerca la fecha de disputa.

Cómo conseguir entradas oficiales

Actualmente, la FIFA mantiene habilitados sus canales oficiales para la compra y reventa autorizada de boletos. La disponibilidad cambia constantemente debido a cancelaciones, devoluciones y nuevas liberaciones de entradas.

Los organizadores recomiendan utilizar exclusivamente las plataformas oficiales para evitar estafas o sobreprecios en mercados no autorizados.

Mientras se acerca el inicio del torneo, la expectativa sigue impulsando la demanda y todo indica que los precios continuarán fluctuando, especialmente para los encuentros más atractivos del calendario mundialista.

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