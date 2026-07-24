Comunidad argentina en España reportó ataques, insultos y casos de discriminación tras el Mundial

La Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (Mares) denunció una serie de agresiones, insultos y hechos de discriminación contra ciudadanos argentinos registrados en distintas ciudades españolas luego de la final del Mundial 2026 .

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De acuerdo con la entidad, entre los días posteriores al torneo recibió entre 24 y 26 denuncias vinculadas a episodios de violencia, hostigamiento y conflictos laborales que afectaron a integrantes de la comunidad argentina residente en ese país.

El presidente de la organización, Nicolás Cabrera , expresó su preocupación por la situación y remarcó que, si bien los casos denunciados no representan a la totalidad de la sociedad española, la gravedad de algunos episodios encendió las alarmas. “Llevamos unos días muy malos” , afirmó durante una entrevista a Infobae, al tiempo que recordó que en España residen alrededor de medio millón de argentinos .

“Somos alrededor de medio millón de argentinos en España. Si esto fuera algo masivo estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Son hechos aislados, pero nos preocupan por la gravedad que tuvieron ”, sostuvo.

Entre los casos mencionados por Cabrera, el que generó mayor preocupación fue el de un joven argentino que, según relató, fue apuñalado en la garganta en la Puerta del Sol, en Madrid , pocos días después del partido entre Argentina e Inglaterra .

Además, la organización recibió denuncias de personas que aseguraron haber sido agredidas por vestir la camiseta de la Selección Argentina. Según el dirigente, uno de los denunciantes manifestó que fue golpeado por un grupo de seis personas tras ser identificado con los colores argentinos.

Además se reportaron insultos y situaciones de hostigamiento en ámbitos laborales.

La entidad vincula los hechos con un clima de hostilidad en redes sociales

Cabrera sostuvo que los episodios denunciados estuvieron precedidos por una intensa circulación de publicaciones en redes sociales que, según afirmó, promovieron un discurso hostil hacia los argentinos.

“Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial y publicaciones que vinculaban a todos los argentinos con la posición del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, como si toda la comunidad fuera responsable de esa postura. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, ese escenario digital derivó posteriormente en situaciones de discriminación y, en algunos casos, en agresiones físicas. “Lo que más nos cuentan son comentarios completamente fuera de lugar, insultos y situaciones de discriminación. Después aparecieron los casos más graves de violencia física”, agregó.

Incidentes tras el final del partido entre Argentina y España. Xinhua

Expectativa por una normalización de la convivencia

El titular de Mares también cuestionó la escasa repercusión que, según declaró, tuvieron algunos de los episodios denunciados en parte de la prensa española. No obstante, señaló que en los últimos días la organización observó una disminución de los hechos de mayor gravedad y que la mayoría de los nuevos reportes corresponden a insultos o conflictos en el ámbito laboral.

“Los argentinos siempre tuvimos una muy buena convivencia en España. Nunca fuimos una comunidad especialmente estigmatizada, como sí les ocurrió históricamente a otros colectivos migrantes. Ojalá esto haya sido un episodio excepcional y podamos volver cuanto antes a esa convivencia”, concluyó Cabrera.