España declara la emergencia nacional por incendios fuera de control en Madrid: más de 20.000 evacuados

El Gobierno de España ha declarado formalmente la emergencia de interés nacional debido a la extrema gravedad de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

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La decisión se tomó luego de que las autoridades madrileñas solicitaran el máximo nivel operativo de protección civil, lo que permitió que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, asumiera la conducción directa de los operativos de mitigación.

La situación alcanzó un punto crítico en la Sierra Oeste de Madrid , donde tres incendios de gran escala originados en Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias se fusionaron en un único frente de avance.

Esta gran masa de fuego avanza sin control y se encuentra a muy poca distancia de unirse con el incendio activo de Burgohondo , en la provincia de Ávila. Las autoridades advierten que, de concretarse esta unión, se configuraría un escenario de extrema complejidad para los equipos de respuesta.

Ante la inminencia del peligro, se emitieron alertas masivas a los teléfonos celulares de los residentes a través del sistema Es-Alert, con mensajes que indicaban: “Esto es una emergencia real” .

Hasta el momento, el número total de desplazados ha superado la barrera de los 20.000 damnificados entre ambas jurisdicciones. En la Comunidad de Madrid, los desalojados alcanzan los 19.000 y en Ávila se registran más de 1.500 evacuados.

En cuanto a la superficie afectada, el fuego ya ha consumido cerca de 9.000 hectáreas en Ávila, con un perímetro de 71 kilómetros. En la periferia de Madrid, la superficie dañada ronda las 6.000 hectáreas.

Debido a la magnitud del desastre, el Estado español activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, lo que derivó en el envío inmediato de aeronaves hidrantes provenientes de Grecia e Italia para reforzar el combate contra las llamas.

Sin embargo, los especialistas advierten que las próximas horas serán sumamente desfavorables. La persistencia de una ola de calor, baja humedad y fuertes ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora dificultan las tareas de extinción y mantienen en vilo a las poblaciones afectadas.

En lo que va de 2026, la superficie total calcinada en España ya supera las 120.000 hectáreas, una cifra que triplica el territorio destruido en el mismo periodo del año anterior.