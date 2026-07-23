Crimen en España: quién era Facundo Rico, el argentino asesinado de 13 puñaladas "por celos"

El asesinato de Facundo Leonel Rico Castro , el ingenierio argentino de 37 años que fue atacado de 13 puñaladas en su vivienda en un lujoso barrio de Las Tablas, en la ciudad de Madrid, sigue generando conmoción pese a que la Policía Nacional española ya dio por cerrada la investigación.

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Los investigadores sostienen que el presunto asesino fue Alberto Juan, de 65 años, quien habría ingresado a la casa de Rico, lo roció con gas pimienta para impedir que se defendiera y luego lo apuñaló al menos 13 veces. Horas después de matarlo, el sospechoso se quitó la vida .

Facundo Rico era oriundo de San Juan y se había graduado como ingeniero electrónico en 2014 . En su perfil profesional destacaba más de siete años de experiencia en energías renovables, con trabajos vinculados a parques eólicos y plantas fotovoltaicas en distintos proyectos internacionales.

Mientras cursaba sus últimos años universitarios realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). También fue ayudante de cátedra en las materias Telecomunicaciones I y II de la Universidad Nacional de San Juan, donde comenzó a construir su carrera profesional.

Su primer empleo fue en la empresa RadioCom (San Juan), como ingeniero de telecomunicaciones. Sin embargo, a los 11 meses decidió tomarse un descanso y emprender viaje a España para continuar con sus estudios en una universidad madrileña.

Al recolectar mucha más experiencia, además de herramientas, Facundo logró su primera gran experiencia en España. La empresa Entec Solar, especialista en desarollar sensores y equipos avanzados en la materia, lo contrató por más de un año y medio.

Su salida fue por otra propuesta, en este caso por QPV, donde ingresó como ingeniero de investigación y desarrollo. No obstante, la experiencia laboral más extensa fue para DNV, donde entró en noviembre de 2020 y en junio de este año fue ascendido a Ingeniero de Proyectos de la compañía GreenPowerMonitor.