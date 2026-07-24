Colo Colo se refuerza: Vozinha, figura del Mundial 2026, llega a Chile

Tras su destacada actuación en el Mundial 2026, Vozinha se convertirá en el nuevo guardameta de Colo Colo por un período de 18 meses.

El arquero de 40 años, que cumplió el sueño de disputar su primer Mundial, firmó una actuación memorable con atajadas decisivas y se despidió del torneo como una de las grandes figuras de la Copa.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la vida de Vozinha. A pesar de haber disputado el certamen con casi 40 años, en lo que simboliza el ocaso de su carrera, el arquero de Cabo Verde fue una de las caras más importantes de la copa, siendo la máxima figura del equipo revelación y ahora llegó a un acuerdo con Colo Colo.

Sus atajadas ante España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina quedarán en la memoria, y condicionaron su futuro para siempre, debido a que se convirtió en una celebridad en las redes sociales al superar los 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Vozinha, la figura de Cabo Verde, se suma a Colo Colo En el plano futbolístico, Vozinha tendrá un nuevo episodio definido tras el Mundial. Luego de los rumores de una posible llegada a Inter Miami, y de idas y vueltas con Colo Colo, finalmente el arquero llegó a un acuerdo con el Cacique y se convertirá en refuerzo del cuadro chileno.

Colo Colo había enfriado las negociaciones por un avance con Santiago Mele, el arquero uruguayo que ahora reforzará a Independiente. Ante la negativa por él, optaron por volver a buscar a Vozinha, quien disputó el Mundial como agente libre debido a que culminó su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.