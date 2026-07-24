24 de julio de 2026 - 18:17

Tenis: Etcheverry cae ante Bublik en semifinales del ATP 250 Kitzbühel

El jugador de tenis Tomás Etcheverry no pudo ante Aleksandr Bublik en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel, cayendo en sets corridos ante el principal favorito del torneo.

Tenis. Tomás Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Tenis. Tomás Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tomás Etcheverry (4°) cayó en sets corridos ante el kazajo Aleksandr Bublik (1°) y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 del tradicional torneo de tenis en Kitzbühel.

Leé además

Fórmula 2. Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) terminó decimocuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

Varrone suma experiencia en F2: 14º en la exigente carrera sprint británica
El goleador de Gimnasia y Esgrima apareció en el mejor momento de Lobo para marcar el gol del triunfo mensana. 

Gimnasia fue efectivo y se quedó con un triunfo valioso ante Central Córdoba

Por Sergio Faria

Bublik, quien ocupa el undécimo puesto del ranking ATP y que es el principal preclasificado en este torneo, se impuso por 6-3 y 6-4 luego de una hora y 25 minutos de juego.

Al kazajo, que es uno de los jugadores más talentosos del circuito, le alcanzó con un quiebre en cada set para quedarse con la victoria. Etcheverry, por su parte, solo dispuso de una oportunidad para romper el servicio de su oponente y no pudo aprovecharla.

Pese a la derrota, Etcheverry tuvo una gran actuación en el torneo que se juega en tierras austríacas, donde previamente había derrotado al local Jurij Rodionov y al peruano Ignacio Buse (5.º), uno de los jugadores con mayor crecimiento en este 2026.

El rival de Bublik en la final será el francés Quentin Halys, quien derrotó al alemán Yannick Hanfmann con parciales de 6-4 y 7-6(2). De esta manera, el kazajo irá en busca de su décimo título ATP y el segundo en lo que va del año, ya que en enero se coronó en Hong Kong. Además, irá por el bicampeonato en Kitzbühel, donde levantó el trofeo el año pasado.

Román Burruchaga afuera del Open de Estoril

Román Burruchaga (60°) quedó eliminado en los cuartos de final del Millennium Estoril Open tras perder con el belga Alexander Blockx (38°), cuarto preclasificado, por 6-4, 5-7 y 6-4. El argentino, que venía de eliminar a Stan Wawrinka y Nuno Borges, buscaba alcanzar su tercera semifinal ATP de la temporada tras Houston y Umag, pero se encontró con un rival sólido.

Blockx dominó el primer set con dos quiebres y lo cerró 6-4. Burruchaga reaccionó en el segundo parcial, recuperó un quiebre y aprovechó su oportunidad para llevarse el set 7-5. En el tercero, el belga consiguió un quiebre decisivo en el séptimo game y selló el triunfo.

Blockx dominó el primer set con dos quiebres y lo cerró 6-4. Burruchaga reaccionó en el segundo parcial, recuperó un quiebre y aprovechó su oportunidad para llevarse el set 7-5.

En el tercero, el belga consiguió un quiebre decisivo en el séptimo game y selló el triunfo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto desató toda su bronca por el choque con su Alpine: Perdimos la mañana

Franco Colapinto desató toda su bronca por el choque con su Alpine: "Perdimos la mañana"

Por Redacción Deportes
Después de la revisación médica, River presenta al delantero Ángel Correa como nuevo refuerzo

Después de la revisación médica, River presenta al delantero Ángel Correa como nuevo refuerzo

Por Redacción Deportes
La Selección de Alemania tiene a su nuevo entrenador de fútbol

Jürgen Klopp es el nuevo entrenador de Alemania hasta el Mundial 2030

Por Redacción Deportes