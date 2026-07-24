Tenis: Etcheverry cae ante Bublik en semifinales del ATP 250 Kitzbühel

Tomás Etcheverry (4°) cayó en sets corridos ante el kazajo Aleksandr Bublik (1°) y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 del tradicional torneo de tenis en Kitzbühel.

Gimnasia fue efectivo y se quedó con un triunfo valioso ante Central Córdoba

Bublik, quien ocupa el undécimo puesto del ranking ATP y que es el principal preclasificado en este torneo, se impuso por 6-3 y 6-4 luego de una hora y 25 minutos de juego.

Al kazajo, que es uno de los jugadores más talentosos del circuito, le alcanzó con un quiebre en cada set para quedarse con la victoria. Etcheverry, por su parte, solo dispuso de una oportunidad para romper el servicio de su oponente y no pudo aprovecharla.

Pese a la derrota, Etcheverry tuvo una gran actuación en el torneo que se juega en tierras austríacas, donde previamente había derrotado al local Jurij Rodionov y al peruano Ignacio Buse (5.º), uno de los jugadores con mayor crecimiento en este 2026.

El rival de Bublik en la final será el francés Quentin Halys, quien derrotó al alemán Yannick Hanfmann con parciales de 6-4 y 7-6(2) . De esta manera, el kazajo irá en busca de su décimo título ATP y el segundo en lo que va del año, ya que en enero se coronó en Hong Kong. Además, irá por el bicampeonato en Kitzbühel, donde levantó el trofeo el año pasado.

Román Burruchaga afuera del Open de Estoril

Román Burruchaga (60°) quedó eliminado en los cuartos de final del Millennium Estoril Open tras perder con el belga Alexander Blockx (38°), cuarto preclasificado, por 6-4, 5-7 y 6-4. El argentino, que venía de eliminar a Stan Wawrinka y Nuno Borges, buscaba alcanzar su tercera semifinal ATP de la temporada tras Houston y Umag, pero se encontró con un rival sólido.

Blockx dominó el primer set con dos quiebres y lo cerró 6-4. Burruchaga reaccionó en el segundo parcial, recuperó un quiebre y aprovechó su oportunidad para llevarse el set 7-5. En el tercero, el belga consiguió un quiebre decisivo en el séptimo game y selló el triunfo.

Blockx dominó el primer set con dos quiebres y lo cerró 6-4. Burruchaga reaccionó en el segundo parcial, recuperó un quiebre y aprovechó su oportunidad para llevarse el set 7-5.

En el tercero, el belga consiguió un quiebre decisivo en el séptimo game y selló el triunfo.