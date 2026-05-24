En el abierto de tenis de Rolland Garros hubo tres victorias nacionales

Este domingo se disputó la primera jornada de Roland Garros, el Grand Slam preferido de los jugadores de tenis argentinos que se disputa sobre polvo de ladrillo, y las victorias nacionales llegaron por triplicado por Marco Trungelliti, Thiago Tirante y Solana Sierra.

Mariano Navone no pudo sumar su segundo título en el ATP de Suiza

Trunge venció en tres sets al crédito local, Kyrian Jacquet, quien llegaba desde la qualy, por 6-4, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 45 minutos de juego en la cancha 6 del complejo.

El actual 81 del mundo ya tendrá un cruce muy difícil en la próxima ronda ya que enfrentará al ruso Karen Khachanov, preclasificado número 13 del cuadro.

Casi al mismo tiempo, Thiago Tirante consiguió una trabajada victoria contra el español Pablo Llamas Ruiz luego de tres horas y media de partido y una increíble marca de 20 aces.

Tras ganar los dos primeros sets por 6-3 y 7-6(6), el argentino perdió el tercero en el tie break (7-5) tras dejar pasar un match point a favor para cerrar el encuentro, pero en el cuarto no le dejó opción de remontada al español y se impuso por 6-0.

Por segunda vez en cuatro participaciones, el platense avanzó a la segunda ronda y enfrentará al ganador del cruce entre Alejandro Davidovich.

Por su parte, Solana Sierra tuvo su estreno con triunfo sobre la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4). Su próxima rival será la italiana Jasmine Paolini o la ucraniana Dayana Yastremska.