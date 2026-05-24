24 de mayo de 2026 - 21:27

En el abierto de tenis de Rolland Garros hubo tres victorias nacionales

Los jugadores de tenis Marco Trungelliti, Thiago Tirante y Solana Sierra hicieron de las suyas en Francia

Tenis. Thiago Tirante empezó con el pie derecho su participación en Rolland Garros.

Tenis. Thiago Tirante empezó con el pie derecho su participación en Rolland Garros.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo se disputó la primera jornada de Roland Garros, el Grand Slam preferido de los jugadores de tenis argentinos que se disputa sobre polvo de ladrillo, y las victorias nacionales llegaron por triplicado por Marco Trungelliti, Thiago Tirante y Solana Sierra.

Leé además

ATP de Ginebra. Por muy poco Mariano Navone no ganó su segundo título ATP

Mariano Navone no pudo sumar su segundo título en el ATP de Suiza
La cordobesa, Luisina Giovanini, espera hacer un papel memorable en Roland Garros

Las chicas argentinas empezaron con el pie derecho en Roland Garros

Trunge venció en tres sets al crédito local, Kyrian Jacquet, quien llegaba desde la qualy, por 6-4, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 45 minutos de juego en la cancha 6 del complejo.

El actual 81 del mundo ya tendrá un cruce muy difícil en la próxima ronda ya que enfrentará al ruso Karen Khachanov, preclasificado número 13 del cuadro.

Casi al mismo tiempo, Thiago Tirante consiguió una trabajada victoria contra el español Pablo Llamas Ruiz luego de tres horas y media de partido y una increíble marca de 20 aces.

Tras ganar los dos primeros sets por 6-3 y 7-6(6), el argentino perdió el tercero en el tie break (7-5) tras dejar pasar un match point a favor para cerrar el encuentro, pero en el cuarto no le dejó opción de remontada al español y se impuso por 6-0.

Por segunda vez en cuatro participaciones, el platense avanzó a la segunda ronda y enfrentará al ganador del cruce entre Alejandro Davidovich.

Por su parte, Solana Sierra tuvo su estreno con triunfo sobre la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4). Su próxima rival será la italiana Jasmine Paolini o la ucraniana Dayana Yastremska.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el torneo ATP de Hamburgo, Tomás Etcheverry empezó con el pie derecho.

ATP de Hamburgo: Ugo Carabelli y Etcheverry iniciaron con el pie derecho

Tomás Etcheverry: El platense tocó el cielo con las manos al ubicarse en el puesto 25, el mejor ranking de su historia.

Tenis: Sinner es el número 1 y Tomás Etcheverry logró el mejor puesto de su carrera en el ránking ATP

Roma. Horacio Zeballos y Marcel Granollers  se preparan para su tercera final en el Foro

Roma: Horacio Zeballos y Marcel Granollers estarán en la definición del Masters 1000

Tenis. Jannik Sinner de Italia buscará nueva copa este domingo ante Casper Ruud en el marco del Masters 1000 de Roma

Sin novedades en tenis: otra vez Jannik Sinner es finalista de un torneo