Jürgen Klopp es el nuevo entrenador de Alemania hasta el Mundial 2030

La Federación de Fútbol de Alemania confirmó la contratación de Jürgen Klopp como el nuevo director técnico del seleccionado mayor de Alemania hasta el Mundial 2030. El ganador de una Champions League con Liverpool asumirá el cargo en reemplazo de Julian Nagelsmann, quien dejó su puesto tras la temprana eliminación del equipo en los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay.

Durante la ceremonia de presentación, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, expresó el entusiasmo de la dirigencia y destacó que el exfutbolista alemán fue desde el primer momento la prioridad absoluta para liderar este nuevo ciclo deportivo.

Para afrontar este desafío, Klopp contará con un grupo de colaboradores de su total confianza, que incluye a Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders como asistentes de campo.

En paralelo, la estructura dirigencial del seleccionado sumará peso histórico con la designación del exfutbolista Per Mertesacker, quien asumirá como director deportivo de la federación.

El desafío de Klopp con Alemania y el Mundial 2030 En su primera conferencia de prensa, Klopp no ocultó la emoción que le genera el nombramiento. "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán, durante mucho tiempo fue imposible para mí imaginar llegar a él", confesó el técnico, quien además hizo un llamado a la unión de todos los sectores del país.