Sacrificio ilegal en Alemania: detuvieron a tres hombres por degollar ovejas sin cumplir la ley de bienestar animal

El dueño de la granja y su hijo están bajo sospecha por permitir el sacrificio de animales sin aturdimiento, una práctica prohibida por la ley alemana y danesa.

La policía de Flensburg, en Alemania detuvo a varios hombres durante un sacrificio ilegal en una granja de Frisia Septentrional, justo al sur de la frontera con Dinamarca. El operativo, activado por una denuncia anónima, interrumpió la matanza de ovejas mediante el rito halal sin cumplir con el aturdimiento previo obligatorio.

Las autoridades veterinarias y policiales acudieron al lugar el pasado 27 de mayo tras recibir un aviso específico sobre actividades irregulares. Al llegar a la propiedad, los agentes sorprendieron a varios individuos en plena faena de sacrificio. Un animal ya estaba siendo despellejado mientras otro se desangraba tras recibir un corte profundo en la garganta.

El requisito del aturdimiento en la legislación de bienestar animal La intervención inmediata de la policía de Flensburg permitió el arresto de tres hombres directamente implicados en las tareas de carnicería. Según las primeras diligencias, las ovejas no habían sido aturdidas antes de proceder al sacrificio, como exige taxativamente la ley alemana para evitar el dolor y el sufrimiento de los ejemplares. Esta disposición es una pieza central de la normativa de bienestar animal que rige en el territorio germano.

Aunque los ritos halal y kosher son prácticas religiosas destinadas a obtener carne considerada "permitida", la normativa alemana y danesa impone condiciones técnicas para su ejecución. En ambos países, todo ganado, incluyendo vacas y gallinas, debe pasar por un proceso de aturdimiento previo al sacrificio, independientemente de la tradición litúrgica que se siga durante el desangrado posterior.

¿Qué rol tienen el dueño de la granja y su hijo en la causa? La investigación ha ampliado el foco hacia los responsables de la instalación. Además de los tres hombres detenidos inicialmente por la ejecución de la matanza, la policía sospecha que el dueño de la granja y su hijo tenían pleno conocimiento de estos actos. Se les investiga por haber permitido y facilitado el uso de su propiedad para el desarrollo de estas actividades ilegales.