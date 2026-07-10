Tendencia insólita en Alemania: instalan refugios inteligentes para perros en la entrada de los supermercados

Las cabinas con ventilación, control de temperatura y cierre digital buscan ofrecerles a los perros un lugar protegido durante compras breves.

Una escena poco habitual comenzó a difundirse alrededor de algunos supermercados alemanes: pequeñas cabinas tecnológicas donde los perros pueden esperar mientras sus dueños realizan las compras. El sistema existe, pero cuenta con antecedentes anteriores en Estados Unidos y los países nórdicos.

Alemania registra aproximadamente 33,9 millones de mascotas en sus hogares, lo que representa al 44% de la población. Este volumen de animales ha impulsado el fenómeno de la "humanización", un mercado que alcanzó los 197.6 mil millones de dólares en 2024 a nivel global. La integración de estos animales en la rutina diaria del retail es una respuesta directa a esta tendencia de convivencia.

Cómo funcionan las cabinas inteligentes para perros Las cabinas, desarrolladas por la firma DogSpot, funcionan como estaciones individuales con control climático constante y ventilación automática. Para garantizar la seguridad, el acceso se gestiona exclusivamente a través de una aplicación móvil o un código digital, asegurando que solo el dueño pueda abrir la unidad. Algunos modelos incorporan cámaras que permiten monitorear al animal en tiempo real desde el smartphone mientras se realiza la compra.

El diseño de estos estacionamientos incluye paneles transparentes para que el perro mantenga contacto visual con el entorno, lo que reduce significativamente los niveles de ansiedad y estrés. Estos espacios higiénicos buscan sustituir la práctica de dejar a los animales atados en la calle, expuestos al clima o a posibles robos, integrándolos de forma segura en el ecosistema urbano.

El verdadero origen del sistema Este tipo de cabinas no nació en Alemania. DogSpot, una de las empresas pioneras del sistema, surgió en Brooklyn, Estados Unidos, con la idea de ofrecer espacios seguros para las mascotas mientras sus dueños realizan compras breves. Años después, el concepto también se expandió en Europa: la firma noruega Den4Dogs informó en 2023 que ya contaba con cerca de 100 refugios instalados entre Noruega y Suecia.

¿Por qué es peligroso dejar mascotas en autos o en la calle? Una de las funciones principales de este sistema es evitar que los dueños dejen a sus mascotas dentro de vehículos estacionados. Aunque en regiones como Baviera esta práctica no es estrictamente ilegal bajo condiciones climáticas moderadas y por periodos cortos, genera una fuerte controversia social. Los ciudadanos suelen intervenir llamando a la policía o incluso rompiendo ventanas ante la sospecha de riesgo por calor, lo que genera conflictos para los propietarios. Las estaciones inteligentes ya están operativas en ciudades como Hamburgo y Berlín, donde el modelo continúa en fase de evaluación para expandirse a más cadenas de supermercados. Esta infraestructura tecnológica redefine el estándar de bienestar animal en las ciudades, permitiendo que la mascota deje de esperar fuera del establecimiento para formar parte de una nueva capa de servicio en el sector minorista.