Encontraron a una perra callejera abrazando a su cachorro bajo el frío extremo y la imagen conmocionó a todos

Una perra callejera demostró una extraordinaria muestra de instinto maternal al proteger a su único cachorro en condiciones extremas, una imagen que terminó emocionando a miles de personas y cambiando para siempre el destino de ambos animales. La escena fue descubierta por rescatistas que recorrían distintas zonas en busca de perros abandonados .

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Cuando los voluntarios encontraron a la perra, la situación era alarmante . Se encontraba extremadamente delgada y utilizaba las pocas fuerzas que le quedaban para mantener a salvo a su cachorro. Acurrucada sobre él, intentaba protegerlo de las difíciles condiciones que enfrentaban en la calle.

“ Estaba envuelta alrededor de su cachorro y era extremadamente delgada ”, recordó Tory Shulman, quien más tarde se convertiría en su madre de acogida. “[Vásquez] sabía que la mamá y el cachorro no tenían ninguna oportunidad en el frío”.

La imagen mostraba a la perra rodeando con su cuerpo al pequeño cachorro blanco, cuya cabeza apenas sobresalía debajo de ella. Al comprender la gravedad de la situación, la rescatista independiente Zuly Ventura Vásquez pidió ayuda de inmediato a Houston K-911 Rescue, organización que aceptó hacerse cargo de ambos animales.

La perra, que posteriormente recibió el nombre de Leia, había dedicado todos sus esfuerzos a mantener con vida a su cachorro, bautizado como Luke. Tras el rescate, ambos comenzaron a recibir atención veterinaria y cuidados especializados.

La fotografía tomada durante el operativo comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios quedaron impactados por la devoción de la madre hacia su cría, lo que generó una ola de apoyo desde distintos puntos del país.

Fue entonces cuando la organización Up Pup and Away decidió intervenir. Sus integrantes quedaron profundamente conmovidos por la historia y ofrecieron trasladar a Leia y Luke para ayudarlos a encontrar familias definitivas.

image Zuly Ventura Vásquez - The Dodo

La dura situación que enfrentaban en las calles

La historia ocurrió a principios de año, cuando una histórica ola de frío afectó amplias regiones de Texas. Mientras gran parte de la población intentaba resguardarse de las temperaturas extremas, numerosos perros callejeros quedaron expuestos a condiciones que amenazaban seriamente sus posibilidades de supervivencia.

Ante ese escenario, Zuly Ventura Vásquez y otros rescatistas independientes recorrieron distintos sectores para localizar animales sin refugio antes de que las temperaturas descendieran aún más. Durante una de esas salidas encontraron a Leia y Luke, una escena que se convertiría en el inicio de una nueva vida para ambos.

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Nuevos hogares y una segunda oportunidad

Después de completar el tratamiento contra el gusano del corazón, Leia y Luke viajaron a Colorado. Como el cachorro ya tenía edad suficiente para independizarse, ambos fueron enviados a hogares de acogida diferentes.

Luke conquistó rápidamente a la familia que lo recibió. Apenas lo conocieron decidieron que querían adoptarlo de forma permanente. Por su parte, Leia llegó al hogar de Tory Shulman, quien había quedado impactada por su historia desde el primer momento. “Cuando vi la foto, supe que acogería a Leia”, contó Shulman. “Ella era tímida pero increíblemente dulce”.