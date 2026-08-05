Diabetes y depresión: por qué están estrechamente relacionadas y cómo una puede favorecer la aparición de la otra

Durante muchos años, la diabetes tipo 2 y la depresión fueron abordadas como enfermedades completamente independientes. Sin embargo, las investigaciones actuales muestran que ambas mantienen una relación bidireccional: padecer una incrementa el riesgo de desarrollar la otra. Estudios indican que las personas con diabetes tipo 2 tienen aproximadamente el doble de probabilidades de sufrir un episodio depresivo .

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A su vez, quienes padecen depresión presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes con el paso del tiempo.

Los datos epidemiológicos reflejan que entre el 24 % y el 28 % de las personas con diabetes tipo 2 también presentan depresión . En otras palabras, cerca de uno de cada cuatro pacientes convive con ambas enfermedades de manera simultánea.

Además, esta tendencia continúa creciendo. En la última década se registró un marcado aumento de los diagnósticos de depresión en personas con diabetes tipo 2 en países como Estados Unidos y Reino Unido .

El fenómeno ya no afecta únicamente a los adultos mayores. También se observa un incremento entre jóvenes con diabetes de aparición temprana e incluso en personas con prediabetes , que muestran síntomas depresivos antes de recibir un diagnóstico definitivo de la enfermedad metabólica.

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El impacto psicológico del tratamiento diario

La relación entre ambas enfermedades no puede explicarse únicamente por la tristeza que provoca recibir un diagnóstico médico.

Controlar la diabetes implica mantener una vigilancia constante: medir la glucosa, seguir tratamientos farmacológicos, cuidar la alimentación, realizar actividad física y tomar decisiones relacionadas con la salud durante todos los días del año.

Esta carga permanente puede generar lo que los especialistas denominan distrés por diabetes, un estado de tensión emocional asociado al esfuerzo continuo que exige el manejo de la enfermedad.

Cómo la depresión dificulta el control de la diabetes

Los síntomas depresivos suelen reducir la sensación de autoeficacia, es decir, la confianza que una persona tiene en su capacidad para controlar su enfermedad. Como consecuencia, resulta más difícil mantener hábitos saludables y cumplir con el tratamiento.

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La depresión también puede favorecer conductas que empeoran el control metabólico, como el sedentarismo, el tabaquismo o una alimentación rica en calorías. Estos factores incrementan el riesgo de complicaciones y dificultan el manejo adecuado de la diabetes.

La inflamación y el estrés unen ambas enfermedades

Además de los factores psicológicos, la ciencia ha identificado mecanismos biológicos compartidos entre la diabetes tipo 2 y la depresión.

Una de las principales explicaciones es la denominada hipótesis inflamatoria, que plantea que ambas patologías comparten procesos inflamatorios persistentes en el organismo.

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El papel del cortisol en esta conexión

La depresión también puede actuar como un factor de estrés biológico.

Cuando el organismo permanece sometido durante largos períodos a estrés crónico, se produce una activación sostenida del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), responsable de regular la respuesta al estrés.

Como consecuencia, aumentan los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando esta permanece elevada durante mucho tiempo, favorece el aumento de la glucosa en sangre, la acumulación de grasa visceral y la resistencia a la insulina, procesos que aceleran el desarrollo de la diabetes tipo 2.