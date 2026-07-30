Las personas que insultan podrían ser más honestas, resistentes al dolor y emocionalmente saludables, según la psicología

Los insultos han acompañado al lenguaje de las personas desde hace siglos y suelen aparecer en momentos de sorpresa, frustración, dolor o entusiasmo. Aunque tradicionalmente se asociaron con la impulsividad o la falta de educación, varios investigadores sostienen que su uso también puede reflejar autenticidad emocional y una menor tendencia a censurar los propios pensamientos.

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Lejos de ser un simple hábito lingüístico, las malas palabras activan procesos emocionales y neurológicos que han despertado un creciente interés entre psicólogos y científicos del comportamiento.

Uno de los estudios más conocidos sobre este tema fue realizado por el científico del comportamiento Gilad Feldman, de la Universidad de Maastricht.

Tras analizar la frecuencia con la que cientos de personas utilizaban palabrotas y compararla con cuestionarios de personalidad relacionados con la sinceridad, encontró un patrón consistente : quienes maldecían con mayor frecuencia obtenían puntuaciones más altas en honestidad.

Existe la creencia de que las personas recurren a las malas palabras porque carecen de términos más precisos para expresarse. Sin embargo, los psicólogos Kristin Jay y Timothy Jay comprobaron justamente lo contrario.

En sus experimentos pidieron a distintos participantes que enumeraran, durante un minuto, la mayor cantidad posible de malas palabras. Después realizaron el mismo ejercicio con palabras comunes y nombres de animales. Los resultados mostraron que quienes conocían más insultos también poseían un vocabulario general más amplio.

3. Las malas palabras pueden aumentar la tolerancia al dolor

Uno de los experimentos más conocidos sobre este fenómeno fue desarrollado por el psicólogo Richard Stephens, de la Universidad de Keele. Los participantes debían mantener una mano sumergida en agua helada el mayor tiempo posible. Mientras un grupo repetía una mala palabra, otro pronunciaba una palabra neutra.

4. Expresar las emociones puede facilitar su regulación

Las palabrotas suelen aparecer en situaciones de frustración, sorpresa o enojo.

Desde la psicología, algunos investigadores consideran que verbalizar esas emociones puede facilitar su procesamiento, en lugar de mantenerlas reprimidas. Expresar verbalmente el malestar permite liberar parte de la tensión acumulada y reducir el tiempo durante el cual esa emoción permanece activa.

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5. También pueden transmitir mayor autenticidad

Los estudios sobre honestidad sugieren otro efecto interesante.

Cuando una persona utiliza un lenguaje poco filtrado en contextos apropiados, quienes la escuchan pueden percibir que está hablando con mayor espontaneidad y menor intención de construir una imagen artificial.

Esa percepción favorece conversaciones más directas y genera una sensación de autenticidad que, en determinadas circunstancias, puede fortalecer la confianza interpersonal.

Lo que realmente dice la ciencia

Aunque estos estudios muestran asociaciones interesantes, los investigadores advierten que no deben interpretarse como una invitación a utilizar malas palabras en cualquier contexto.

Los beneficios observados dependen de numerosos factores, entre ellos la espontaneidad, la carga emocional del momento, la cultura y el entorno social.