28 de julio de 2026 - 18:15

A las personas criadas en los años 60 y 70 se les decía que "no" tan a menudo que desarrollaron rasgos que los terapeutas ahora se encargan de enseñar

Aprender a tolerar la frustración y aceptar límites puede influir en la forma en que las personas enfrentan el rechazo y los conflictos.

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Por Redacción Por Las Redes

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Eso no significa que escuchar más negativas produzca automáticamente personas más resilientes. El desarrollo emocional depende de múltiples factores, como el vínculo afectivo con los cuidadores, el contexto familiar y la manera en que se establecen los límites.

Aprender que un "no" no siempre es un rechazo personal

Cuando los límites provienen de adultos que también ofrecen afecto, protección y cuidado, los niños pueden aprender que una negativa no implica falta de amor ni desvalorización personal.

Esta diferencia resulta importante porque, en la adultez, facilita interpretar un rechazo como una respuesta vinculada a una situación concreta y no necesariamente como un juicio sobre el propio valor.

Mayor tolerancia a la frustración

La psicología considera que experimentar frustraciones acordes a la edad ayuda a desarrollar recursos para afrontar obstáculos futuros.

Las personas acostumbradas a recibir límites razonables suelen comprender que no siempre obtendrán aquello que desean y pueden adaptarse con mayor facilidad cuando una respuesta es negativa.

Más disposición para volver a intentarlo

Otra consecuencia posible es una menor sensibilidad al rechazo.

Quienes crecieron entendiendo que recibir un "no" formaba parte de la vida cotidiana pueden sentirse más cómodos haciendo nuevos intentos, negociando o buscando alternativas, ya que perciben que preguntar no implica necesariamente exponerse a una humillación.

Expectativas más realistas sobre los demás

Aprender que otras personas no siempre accederán a un pedido también puede favorecer expectativas más ajustadas sobre las relaciones sociales.

Desde esta perspectiva, los gestos de colaboración o generosidad suelen valorarse más, mientras que una negativa ocasional genera menos decepción.

La importancia de establecer límites claros

Muchos especialistas destacan que los límites consistentes aportan previsibilidad y seguridad durante la infancia.

Cuando las reglas son claras y se aplican de manera coherente, los niños suelen comprender mejor qué conductas son aceptables y cuáles no, reduciendo la incertidumbre en la convivencia familiar.

Creatividad para buscar soluciones

No obtener siempre una respuesta positiva también puede estimular la búsqueda de alternativas.

En lugar de abandonar un objetivo, algunas personas desarrollan la capacidad de encontrar nuevos caminos para alcanzarlo, utilizando los recursos disponibles y adaptándose a las circunstancias.

Mayor firmeza al tomar decisiones

Las investigaciones sobre asertividad muestran que quienes crecieron con límites consistentes pueden desarrollar una mayor facilidad para sostener decisiones sin sentirse obligados a ceder ante la presión social.

Esta capacidad está relacionada con el establecimiento de límites saludables y con una mayor claridad sobre las propias prioridades.

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