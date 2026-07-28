La psicología dice que los adultos mayores no experimentan su soledad más profunda cuando están solos, sino en la hora después de que termina una llamada de teléfono

Existe un tipo de soledad que afecta especialmente a muchos adultos mayores y que, paradójicamente, no aparece mientras están solos, sino después de finalizar una conversación telefónica profunda con un ser querido. La psicología tiene una respuesta a este fenómeno .

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Lejos de producir alivio duradero, una llamada extensa y afectuosa puede dejar una sensación de vacío una vez que termina . Según especialistas en psicología, el contraste entre la conexión emocional vivida durante la conversación y el regreso al silencio del hogar puede intensificar temporalmente la percepción de aislamiento .

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Las llamadas breves o meramente funcionales suelen generar un efecto diferente . En cambio, las conversaciones largas, cargadas de afecto y recuerdos compartidos, hacen más evidente la ausencia física de la otra persona cuando la comunicación concluye.

Un estudio publicado en The Journals of Gerontology, realizado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Michigan, analizó a más de 300 adultos mayores de 65 años mediante registros periódicos sobre su nivel de soledad y sus interacciones sociales.

Los resultados mostraron que, cuando los participantes se sentían solos, era más probable que llamaran por teléfono a familiares o amigos . Sin embargo, las visitas presenciales fueron el único tipo de contacto que redujo de manera consistente la sensación de soledad. Ni las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto produjeron el mismo efecto.

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El investigador Shiyang Zhang, autor principal del trabajo, explicó que este tipo de contacto "simplemente no es un sustituto" de la interacción cara a cara.

El concepto de los "refrigerios sociales"

Las psicólogas Wendi Gardner, Cynthia Pickett y Megan Knowles describen este fenómeno mediante el concepto de "refrigerios sociales" (social snacks). Se trata de experiencias que alivian momentáneamente la necesidad de conexión, pero que no reemplazan el beneficio emocional de la convivencia o del contacto presencial.

Desde esta perspectiva, una llamada telefónica puede brindar cercanía y bienestar durante unos minutos, aunque también recuerde la ausencia física de la persona cuando finaliza la conversación.

Por qué algunos adultos mayores empiezan a evitar las llamadas

El texto plantea que algunas personas mayores pueden desarrollar una tendencia a responder menos llamadas o acortarlas, no por falta de interés en sus familiares, sino para evitar la sensación de vacío que experimentan después.

Los especialistas señalan que esta reacción puede entenderse como una forma de evitar el malestar asociado al contraste entre la compañía emocional de la llamada y el regreso a un entorno silencioso.

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La importancia del contacto presencial

Las investigaciones sobre envejecimiento y conexión social coinciden en que los vínculos presenciales frecuentes siguen siendo el recurso más eficaz para reducir la soledad en la vejez.

Las Academias Nacionales de Estados Unidos estiman que aproximadamente una cuarta parte de las personas mayores de 65 años se encuentra socialmente aislada, mientras que cerca del 43% de los adultos mayores de 60 años manifiesta sentimientos de soledad. Diversos estudios también relacionan el aislamiento social prolongado con un mayor riesgo para la salud física y mental.

Los investigadores sostienen que las llamadas telefónicas continúan siendo una herramienta valiosa para mantener el vínculo con familiares y amigos, aunque no pueden sustituir completamente la interacción cara a cara. Según esta perspectiva, la sensación de vacío posterior a una conversación afectuosa no indica que las llamadas sean perjudiciales, sino que ponen de manifiesto una necesidad de contacto social más profundo que la comunicación a distancia, por sí sola, no puede satisfacer.