La psicología explica el efecto IKEA: por qué valoramos mucho más las cosas que armamos nosotros mismos

Armar un mueble, cocinar una receta desde cero o terminar un proyecto de bricolaje suele generar una satisfacción especial. La psicología explica que esa sensación responde, en muchos casos, al efecto IKEA , un fenómeno estudiado por la ciencia que modifica nuestros hábitos y la percepción del valor de las cosas que construimos con nuestras propias manos.

La psicología confirma que las personas que dejan el correo o las facturas sin abrir no son desorganizadas

El efecto IKEA es un sesgo cognitivo identificado por el investigador Michael I. Norton , de la Harvard Business School, junto con Daniel Mochon y Dan Ariely. En una serie de experimentos comprobaron que las personas otorgaban un valor significativamente mayor a objetos que ellas mismas habían armado, incluso cuando el resultado era imperfecto o de menor calidad que uno ya terminado.

Los investigadores observaron que el simple hecho de invertir tiempo y esfuerzo cambia la manera en que evaluamos un producto. No se trata de que el objeto sea objetivamente mejor, sino de que la psicología demuestra que nuestro cerebro asocia el trabajo realizado con una sensación de logro, competencia y bienestar personal.

La explicación está relacionada con la necesidad humana de sentir que el esfuerzo tiene una recompensa. Cuando dedicamos tiempo a construir, cocinar o reparar algo, nuestro cerebro incorpora parte de esa experiencia al valor emocional del resultado. La ciencia considera que este mecanismo ayuda a explicar muchos hábitos cotidianos relacionados con el aprendizaje y la satisfacción.

Por ese motivo, una biblioteca armada en casa puede parecernos más valiosa que otra idéntica comprada ya ensamblada. Lo mismo ocurre con una comida preparada por nosotros o con un objeto realizado durante un proyecto de DIY , donde el esfuerzo aumenta el apego hacia el resultado final.

Cómo aparece el efecto IKEA en la vida cotidiana

El efecto IKEA no se limita a los muebles. También aparece cuando alguien dedica horas a una receta elaborada, construye una huerta, restaura un mueble antiguo o participa en una manualidad con sus hijos. En todos esos casos, la psicología muestra que el esfuerzo personal modifica la valoración del producto terminado.

Este fenómeno también explica por qué muchas personas disfrutan tanto de actividades creativas. Más allá del resultado, participar activamente en el proceso fortalece la sensación de autonomía y favorece el bienestar, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia mucho más significativa.

No es una característica de la personalidad

Los especialistas aclaran que el efecto IKEA no define la personalidad de una persona ni representa un trastorno. Se trata de un sesgo cognitivo que puede aparecer en prácticamente cualquier individuo. La ciencia sostiene que conocer estos mecanismos ayuda a comprender mejor nuestras decisiones de compra, nuestros hábitos y la forma en que construimos vínculos con los objetos que nos rodean.

Un fenómeno que influye más de lo que imaginamos

La psicología demuestra que el efecto IKEA está presente en muchas decisiones cotidianas. Valorar más aquello que construimos con esfuerzo forma parte del funcionamiento normal de nuestro cerebro y explica por qué un simple mueble armado en casa, una receta o un proyecto personal pueden generar una satisfacción difícil de igualar. Comprender este fenómeno permite entender mejor nuestros hábitos, fortalecer el bienestar y reconocer cómo la ciencia influye incluso en las tareas más simples.