La psicología afirma: las mujeres que mantienen su cabello gris transmiten autenticidad, confianza y seguridad

Hubo un tiempo en que casi nadie mostraba sus canas sin teñirlas, salvo alguna excepción. Eso cambió y rápido. Cada vez más mujeres deciden dejar crecer su cabello canoso de manera natural, y la psicología estudia el tema . Coinciden en que comunica autenticidad, proyecta confianza y refleja una relación más madura con una misma.

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No es casualidad que este movimiento gane visibilidad justo en un momento donde la autoestima femenina se discute con mayor amplitud y honestidad que antes.

La psicología de la apariencia estudia cómo las elecciones visuales funcionan como señales de identidad. Cuando una mujer decide dejar de teñirse el pelo, comunica algo incluso antes de hablar: que no siente la necesidad de ocultar quién es. Ese tipo de actitud se relaciona directamente con lo que los psicólogos llaman autocongruencia, la coherencia entre la esencia de una persona y cómo se presenta ante el mundo.

Poco a poco se actúa de acuerdo con la propia identidad, incluso cuando el entorno sugiere lo contrario.

Distintas mujeres que atravesaron esta transición describen ese mismo sentimiento con palabras muy parecidas entre sí. "Estoy viviendo mi verdadero yo ahora", dice una mujer de 57 años que decidió dejar crecer sus canas. "Me siento liberada, libre y aliviada. Es, por lejos, lo más empoderador y maravilloso que hice por mí misma."

En este sentido, pueden sentirse auténticas, libres y con el pelo más lindo.

Por lo tanto, dejar crecer las canas no es solo sobre el pelo. Es sobre soltar las opiniones de los demás, elegirse a una misma y aprender a hacer lo que se siente correcto.

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Por qué esta elección requiere valentía psicológica

Vivir en una cultura que asocia la juventud con el valor femenino hace que cualquier desviación de ese estándar tenga un peso psicológico. Dejar que las canas se noten significa aceptar el juicio ajeno sin paralizarse por él.

Un estudio revisado por pares sobre el edadismo con perspectiva de género y el cabello canoso, publicado en 2021, describe exactamente esa tensión: las mujeres "arriesgan" mostrar sus canas naturales para sentirse auténticas, lo que les trae sentimientos positivos, pero al mismo tiempo sienten que otros pueden verlas como menos competentes por las asociaciones de edad que genera el color de su pelo.

La autora principal del estudio lo explicó así: "Ante estándares imposibles de ser naturales y permanecer jóvenes para siempre, estas mujeres hacen lo que pueden para conservar su estatus."

Lo que dice la ciencia sobre autenticidad y bienestar

La relación entre autenticidad y salud mental está ampliamente documentada. Estudios basados en la teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, muestran que actuar de acuerdo con los propios valores, en lugar de ceder a presiones externas, se asocia con mayores niveles de bienestar subjetivo.

Algunos efectos psicológicos observados en esta transición incluyen una reducción de la ansiedad relacionada con mantener una apariencia que ya no representa la identidad.

Mayor autoestima al sentir coherencia entre los valores propios y el comportamiento.

al sentir coherencia entre los valores propios y el comportamiento. Mayor facilidad para establecer relaciones basadas en la autenticidad mutua.

basadas en la autenticidad mutua. Sentimiento de autonomía sobre las propias decisiones, más allá de la aprobación social.

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Dejar crecer las canas de manera natural no es una simple decisión de estilo: la evidencia psicológica sugiere que refleja un movimiento interno más profundo, ligado a la coherencia entre lo que una persona es y cómo elige mostrarse al mundo.