27 de julio de 2026 - 19:35

Desafío matemático: ¿Cuánto es ( 20 ÷ 10 + 10 × 20)?

Este desafío matemático parece sencillo, pero los alumnos siempre se equivocan al resolverlo porque no respetan el orden correcto de las operaciones.

Para resolver correctamente este tipo de desafío matemático, primero hay que prestar atención a los paréntesis.

Para resolver correctamente este tipo de desafío matemático, primero hay que prestar atención a los paréntesis.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las cuentas que combinan divisiones, multiplicaciones y sumas pueden generar errores incluso cuando los números son fáciles de calcular. En este desafío, la expresión (20 ÷ 10 + 10 × 20) parece invitar a resolver las operaciones de izquierda a derecha, pero ese procedimiento lleva a un resultado incorrecto.

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La clave para encontrar la respuesta está en recordar una regla básica de las matemáticas. No todas las operaciones tienen la misma prioridad y, por eso, antes de comenzar a sumar hay que resolver primero las multiplicaciones y las divisiones que aparecen en la expresión.

Cómo resolver el desafío matemático paso a paso

La expresión que hay que resolver es:

20 ÷ 10 + 10 × 20

El primer paso consiste en identificar las operaciones que aparecen. En este caso, hay una división, una suma y una multiplicación. Según el orden de prioridad de las operaciones, primero deben resolverse la división y la multiplicación, mientras que la suma queda para el final.

Comenzamos con la división:

20 ÷ 10 = 2

Después, resolvemos la multiplicación:

10 × 20 = 200

Ahora reemplazamos esos resultados en la expresión original:

2 + 200

Finalmente, realizamos la suma:

2 + 200 = 202

Por lo tanto, el resultado correcto del desafío matemático es:

202.

¿Cuál es el error que siempre se comete?

Uno de los errores más frecuentes consiste en resolver la cuenta simplemente de izquierda a derecha, sin tener en cuenta la prioridad de las operaciones. Quien sigue ese método puede comenzar con 20 ÷ 10, obtener 2 y luego sumar 10, antes de realizar la multiplicación.

El procedimiento incorrecto quedaría así:

20 ÷ 10 = 2

2 + 10 = 12

12 × 20 = 240

De esta manera, se llega al resultado 240, que no es correcto.

El problema no está en realizar mal una división, una suma o una multiplicación. El error aparece porque se altera el orden en el que deben resolverse las operaciones. La multiplicación no debe esperar hasta después de la suma simplemente porque aparece más adelante en la expresión.

El resultado correcto de 20 ÷ 10 + 10 × 20 es 202. La principal dificultad del desafío no está en la complejidad de los números, sino en respetar la jerarquía de las operaciones. El error más común consiste en avanzar de izquierda a derecha y sumar antes de completar la multiplicación.

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