Martín Berasategui, chef: "El puré cremoso se hace mezclando 550 g de papas, 250 ml de leche y manteca"

El chef Martín Berasategui explica que la textura perfecta de un puré no es solo de los ingredientes, sino también de una técnica original y simple.

El chef insiste en un detalle que muchas veces pasa desapercibido: controlar la cocción de las papas.

El puré de papas es una de las guarniciones más populares por su sencillez y porque acompaña muy bien carnes, pescados y verduras. Sin embargo, aunque parece una receta fácil, el chef Martín Berasategui explica cómo conseguir una textura cremosa con algunos secretos que pueden marcar una gran diferencia.

Uno de los cocineros que compartió su método es Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin. Su técnica consiste en emulsionar las papas con la manteca y la leche, un proceso que permite obtener una preparación mucho más suave y uniforme que un puré tradicional.

WEB Cuáles son los ingredientes para preparar el puré cremoso Para esta receta vas a necesitar: 550 g de papas.

250 ml de leche entera.

entera. 250 g de manteca sin sal.

sin sal. Sal a gusto. Según Berasategui, uno de los primeros secretos aparece antes incluso de comenzar a preparar el puré. Las papas deben cocinarse con la piel en abundante agua con sal. De esta manera absorben menos agua durante la cocción y conservan mejor su textura.

Otro detalle importante es evitar que el agua hierva con demasiada intensidad. Lo ideal es mantener un hervor suave para que las papas se cocinen de manera uniforme sin deshacerse.

WEB Cómo hacer el puré de papas paso a paso Colocá las papas con su piel en una olla con abundante agua y sal. Cocinalas a fuego medio hasta que puedas atravesarlas fácilmente con un cuchillo. Cuando estén listas, retiralas del agua y dejalas entibiar unos minutos para poder pelarlas sin quemarte. Mientras tanto, calentá la leche en una cacerola a fuego bajo. Solo tiene que estar caliente, sin llegar a hervir. Una vez peladas, pasá las papas por un pasapurés o aplastalas con un pisapapas. Si no tenés esos utensilios, también podés utilizar un tenedor, aunque el proceso llevará un poco más de tiempo. Derretí la manteca hasta que quede completamente líquida, pero sin que tome temperatura excesiva. El truco de Martín Berasategui para conseguir una textura más cremosa Con las papas todavía calientes, colocalas en un recipiente apto para batidora de mano. Empezá a triturarlas mientras incorporás lentamente la mitad de la manteca derretida en forma de hilo. Después agregá la leche caliente de a poco y continuá batiendo para que todos los ingredientes comiencen a integrarse. Cuando hayas incorporado toda la leche, sumá el resto de la manteca sin dejar de batir. El objetivo es emulsionar la preparación, es decir, lograr que la grasa y el líquido se integren de forma homogénea con las papas. Según el chef, el procedimiento es similar al que se utiliza para elaborar una mayonesa y es el responsable de la textura especialmente cremosa del puré.

Al finalizar, probá la preparación y ajustá la cantidad de sal antes de servir. WEB Para preparar un puré de papas cremoso no necesita ingredientes difíciles de conseguir, pero sí prestar atención a algunos detalles durante la elaboración.