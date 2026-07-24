Jordi Roca, chef: "La mejor ensalada rusa no se hace con mayonesa, sino con una salsa de leche, jugo de naranja, coñac, Tabasco y pimentón dulce"

La ensalada rusa es uno de los platos más populares de la cocina casera, pero el chef Jordi Roca, reconocido internacionalmente , propone una versión diferente que reemplaza la mayonesa por una salsa cremosa elaborada con leche, jugo de naranja, brandy, pimentón dulce y Tabasco.

Por Redacción Por Las Redes

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La preparación fue compartida por el cocinero en su cuenta de Instagram, donde explicó que busca aportar un toque aromático y ligeramente picante sin perder la textura cremosa característica de este plato.

En lugar de la clásica mezcla de huevo y aceite, la receta utiliza una base de leche emulsionada con aceite de oliva, que luego se aromatiza con naranja, coñac y especias. El resultado es una crema más ligera y con un sabor diferente al de la ensalada rusa tradicional.

1 lata de mejillones

1 lata de almejas

1 lata de berberechos

1 manzana

5 o 6 hojas de lechuga

Si no se consiguen estas conservas, el chef sugiere utilizar atún enlatado o los ingredientes habituales de la ensalada de papa.

Cómo preparar la salsa cremosa sin mayonesa

Colocar la leche en una licuadora.

Agregar el aceite de oliva en forma de hilo hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.

Incorporar sal, pimienta, jugo de naranja, brandy y pimentón dulce.

Volver a licuar hasta integrar todos los ingredientes.

Añadir el Tabasco al final y mezclar suavemente con una cuchara.

Cómo armar la ensalada

Cortar la manzana en cubos pequeños.

Picar la lechuga en tiras finas.

Escurrir bien las conservas.

Mezclar todos los ingredientes en un bol.

Agregar la salsa y remover hasta que todo quede bien integrado. WEB

Por qué esta receta se volvió viral

La propuesta de Jordi Roca llamó la atención porque mantiene la textura cremosa de la ensalada rusa pero incorpora sabores poco habituales, como la naranja y el pimentón, que aportan frescura y aroma.

Además, al no llevar huevo, esta versión puede resultar una opción interesante para quienes buscan una alternativa diferente a la mayonesa tradicional sin renunciar al sabor.

Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta ensalada rusa sin mayonesa se convirtió en una de las recetas más comentadas entre los seguidores del chef y en una idea original para renovar un clásico de la cocina.