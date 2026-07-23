23 de julio de 2026 - 19:36

Receta de tarta de verduras y ricota con masa integral: rápida, fácil y nutritiva

Una receta casera, nutritiva y fácil de preparar, con masa integral crocante y un relleno cremoso de verduras, ricota y queso.

Cada porción de esta receta aporta aproximadamente 270 kcal, 13 g de grasas, 27 g de carbohidratos y 11 g de proteínas.

Cada porción de esta receta aporta aproximadamente 270 kcal, 13 g de grasas, 27 g de carbohidratos y 11 g de proteínas.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Hay recetas que resuelven una comida sin complicaciones y, al mismo tiempo, tienen ese sabor casero que siempre invita a repetir. La tarta de verduras y ricota con masa integral es una de ellas: combina una base crocante con un relleno cremoso y colorido que se puede disfrutar caliente, tibio o frío.

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Además de ser una alternativa práctica para el almuerzo o la cena, esta preparación permite sumar distintos vegetales a la alimentación cotidiana. La combinación de espinaca, zanahoria y morrón aporta variedad al relleno, mientras que la ricota y el queso le dan una textura suave y un sabor que la convierte en una opción ideal para toda la familia.

Para conseguir una base todavía más crocante, se puede hornear la masa sola durante 10 minutos antes de incorporar el relleno.

Para conseguir una base todavía más crocante, se puede hornear la masa sola durante 10 minutos antes de incorporar el relleno.

Qué ingredientes se necesitan para la tarta de verduras y ricota con masa integral

La preparación lleva unos 20 minutos de preparación y 35 minutos de cocción. La masa se realiza con harina integral, manteca, huevo y agua fría, mientras que el relleno reúne verduras salteadas, ricota, huevos y queso rallado. La receta rinde aproximadamente 6 porciones.

Ingredientes

  • 250 g de harina integral fina
  • 80 g de manteca fría
  • 4 huevos
  • 60 ml de agua fría
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo pequeño
  • 250 g de espinaca fresca (o acelga)
  • 250 g de ricota
  • 80 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto

Cómo preparar la tarta paso a paso

  1. Para comenzar, uní la harina integral con la manteca fría cortada en cubitos y la pizca de sal hasta obtener una preparación arenosa.
  2. Incorporá 1 huevo crudo y el agua fría poco a poco, hasta formar un bollo tierno. Es importante que no trabajes demasiado la masa. Envolvela y llevala a la heladera durante 15 minutos.
  3. Mientras la masa reposa, calentá el aceite y rehogá la cebolla, la zanahoria rallada y el morrón picado hasta que las verduras estén tiernas.
  4. Añadí la espinaca picada y cociná durante 2 minutos más, hasta que reduzca su volumen. Dejá enfriar el salteado antes de continuar.
  5. Una vez frío, mezclá las verduras con la ricota, los 3 huevos y el queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
  6. Estirá la masa y cubrí una tartera de entre 22 y 26 cm. Pinchá la base con un tenedor y colocá encima el relleno, distribuyéndolo de manera pareja.
  7. Cociná en un horno precalentado a 180°C durante 35 minutos, o hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.

Antes de cortar, dejala reposar la tarta durante 10 minutos para que el relleno termine de asentarse y las porciones mantengan mejor su forma.

La tarta puede conservarse en la heladera durante hasta 3 días, siempre que permanezca bien tapada.

La tarta puede conservarse en la heladera durante hasta 3 días, siempre que permanezca bien tapada.

Esta tarta de verduras y ricota con masa integral es una alternativa sencilla para tener una comida casera lista sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Su combinación de vegetales, ricota y queso permite lograr un relleno sabroso y cremoso.

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