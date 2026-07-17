17 de julio de 2026 - 19:35

¿Podés resolverlo? El desafío matemático de 16 ÷ 4 (1+1) que casi nadie logra responder bien a la primera

El desafío parece simple, pero esconde un truco que provoca discusiones desde hace años. La clave está en aplicar correctamente el orden.

Más que poner a prueba la capacidad para calcular, este desafío invita a prestar atención a las reglas que organizan las operaciones matemáticas.

Más que poner a prueba la capacidad para calcular, este desafío invita a prestar atención a las reglas que organizan las operaciones matemáticas.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Las redes sociales suelen llenarse de desafíos matemáticos que parecen fáciles a primera vista, pero que terminan generando miles de respuestas diferentes. Uno de los más conocidos es 16 ÷ 4(1+1), una expresión que divide opiniones entre quienes obtienen 2 y quienes aseguran que el resultado correcto es 8.

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La diferencia no está en la dificultad del cálculo, sino en la forma en que cada persona interpreta el orden de las operaciones. Comprender esa regla permite resolver el problema correctamente y entender por qué sigue despertando tanto debate.

¿Por qué este cálculo genera tanta confusión?

La expresión 16 ÷ 4(1+1) parece sencilla porque utiliza números pequeños y una única operación entre paréntesis.

Sin embargo, el debate aparece al momento de interpretar la multiplicación implícita, es decir, el número 4 ubicado justo antes del paréntesis sin el símbolo ×.

Históricamente, algunas personas e incluso calculadoras antiguas interpretaban esa escritura de manera diferente, lo que dio origen a dos formas de resolver la cuenta.

Los dos bandos del debate

Quienes intentan resolver el ejercicio suelen dividirse en dos grupos.

El bando del 2

Estas personas realizan primero el paréntesis:

1 + 1 = 2

Luego consideran que 4(2) forma una única multiplicación:

4 × 2 = 8

Y finalmente hacen:

16 ÷ 8 = 2

El bando del 8

Este grupo también comienza resolviendo el paréntesis:

1 + 1 = 2

Pero después aplica la regla matemática que indica que la multiplicación y la división tienen la misma prioridad y deben resolverse estrictamente de izquierda a derecha.

Cómo se resuelve este desafío paso a paso

Aplicando el orden de operaciones utilizado actualmente en la enseñanza matemática, el procedimiento es el siguiente:

Paso 1

Resolver el paréntesis:

16 ÷ 4(2)

Paso 2

Como la división y la multiplicación poseen la misma jerarquía, se resuelven de izquierda a derecha.

Primero:

16 ÷ 4 = 4

Luego:

4 × 2 = 8

Resultado final: 8

Qué regla matemática hay que recordar

La prioridad de las operaciones establece que:

  • Primero se resuelven los paréntesis.
  • Luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
  • Finalmente sumas y restas.

El desafío 16 ÷ 4(1+1) demuestra que incluso una cuenta aparentemente básica puede generar interpretaciones diferentes si la expresión no es completamente clara. Siguiendo el orden de operaciones que se enseña actualmente, la respuesta correcta es 8, ya que después de resolver el paréntesis, la división y la multiplicación deben efectuarse de izquierda a derecha.

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