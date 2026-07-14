El desafío matemático de 12 ÷ 3 + 4 × 2 parece básico, pero mucha gente se equivoca en la respuesta

A simple vista, la expresión 12 ÷ 3 + 4 × 2 parece un desafío muy sencillo . Los números son pequeños y las operaciones son conocidas por cualquier persona que haya aprendido las reglas básicas de matemática. Sin embargo, justamente esa apariencia hace que muchos respondan mal.

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El error más frecuente ocurre cuando se intenta resolver la cuenta siguiendo el orden de lectura, de izquierda a derecha, sin tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. Respetar esa regla cambia completamente el resultado final.

Cuando el cerebro observa una expresión corta, suele intentar resolverla rápidamente. Esa rapidez lleva a pensar que todas las operaciones tienen la misma importancia y que basta con avanzar de izquierda a derecha.

Los hábitos ayudan a disminuir los errores incluso en cálculos aparentemente muy simples.

Sin embargo, las matemáticas siguen un orden específico. Antes de realizar una suma o una resta, siempre deben resolverse las multiplicaciones y divisiones. Ignorar esa prioridad modifica el significado de toda la expresión y conduce a una respuesta equivocada.

La forma correcta consiste en respetar el orden de las operaciones.

Paso 1: Resolver la división.

12 ÷ 3 = 4

Paso 2: Resolver la multiplicación.

4 × 2 = 8

Ahora la expresión queda:

4 + 8

Paso 3: Realizar la suma.

4 + 8 = 12

Por lo tanto, el resultado correcto es 12.

La clave también está en no apresurarse para resolver cada paso. IA Gemini

Cuál es el error más común al hacer esta cuenta

Muchas personas realizan primero la división, obtienen 4 y luego suman ese resultado con el otro 4 antes de multiplicar por 2. Ese procedimiento parece lógico a simple vista, pero no respeta la prioridad de las operaciones.

Para evitar este tipo de errores, conviene seguir algunas recomendaciones:

Buscar primero las multiplicaciones y divisiones.

las y Resolver una operación por vez.

por vez. Reescribir la expresión después de cada paso.

después de cada paso. No confiar únicamente en el orden de lectura.

únicamente en el de lectura. Revisar el resultado antes de responder.

Qué enseña este desafío matemático

Más que evaluar conocimientos avanzados, este ejercicio demuestra la importancia de prestar atención a las reglas básicas. La dificultad no está en los números, sino en respetar el procedimiento correcto.

Resolver expresiones como 12 ÷ 3 + 4 × 2 sin apresurarse permite obtener la respuesta correcta y recordar que, en matemáticas, seguir el orden de las operaciones es tan importante como saber calcular.

IA Gemini

El cálculo 12 ÷ 3 + 4 × 2 parece muy sencillo, pero suele convertirse en una trampa para quienes responden demasiado rápido. Aplicando correctamente la prioridad de las operaciones, primero división y multiplicación y luego la suma, se llega sin inconvenientes al resultado correcto: 12.