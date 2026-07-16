Resolvé este desafío matemático de 90 – 36 ÷ 6 × 5 sin calculadora y poné a prueba tu memoria escolar

Este desafío parece sencillo a simple vista, pero siempre se llega a una respuesta equivocada por no respetar el orden correcto.

Un truco para evitar errores en este tipo de desafíos es reescribir mentalmente el cálculo después de cada paso.

Las expresiones con operaciones básicas suelen parecer fáciles, aunque muchas esconden una dificultad que pone a prueba la atención. En este caso, el desafío consiste en resolver 90 – 36 ÷ 6 × 5 sin utilizar calculadora y siguiendo las reglas aprendidas en la escuela.

La clave está en recordar que no todas las operaciones tienen la misma prioridad. Resolverlas en el orden incorrecto cambia completamente el resultado y lleva a un error muy frecuente.

IA Gemini ¿Por qué este cálculo confunde a tantas personas? Muchas personas leen la expresión de izquierda a derecha y comienzan restando 90-36, simplemente porque es la primera operación que encuentran.

Sin embargo, esa estrategia no respeta la jerarquía matemática. Antes de realizar cualquier suma o resta, siempre deben resolverse primero las divisiones y multiplicaciones, siguiendo el orden en que aparecen.

Esa diferencia explica por qué un cálculo tan corto termina generando respuestas distintas entre quienes lo resuelven rápidamente.

Cómo resolver correctamente 90 – 36 ÷ 6 × 5 Para llegar al resultado correcto hay que seguir estos pasos: 90 – 36 ÷ 6 × 5 Paso 1: Resolver la división. 36 ÷ 6 = 6 La expresión queda: 90 – 6 × 5 Paso 2: Resolver la multiplicación. 6 × 5 = 30 Ahora queda: 90 – 30 Paso 3: Realizar la resta. 90 – 30 = 60 Resultado correcto: 60. Cuáles son los errores más comunes Quienes responden de manera apresurada suelen cometer alguno de estos errores: Restar primero 90 - 36.

primero 90 - 36. Olvidar que la multiplicación tiene la misma prioridad que la división.

que la tiene la misma prioridad que la división. Resolver las operaciones según el orden de lectura y no según las reglas matemáticas.

de lectura y no según las reglas matemáticas. Contestar antes de revisar la expresión completa. Estos errores aparecen con frecuencia porque el cerebro intenta encontrar una solución rápida sin detenerse a analizar la jerarquía de las operaciones. IA Gemini El cálculo 90 – 36 ÷ 6 × 5 demuestra que incluso una expresión breve puede convertirse en un desafío cuando se responde con apuro. Al respetar el orden de las operaciones, primero resolviendo la división, luego la multiplicación y finalmente la resta, el resultado correcto es 60.