Resolvé este desafío matemático de 90 – 36 ÷ 6 × 5 sin calculadora y poné a prueba tu memoria escolar

Las expresiones con operaciones básicas suelen parecer fáciles, aunque muchas esconden una dificultad que pone a prueba la atención. En este caso, el desafío consiste en resolver 90 – 36 ÷ 6 × 5 sin utilizar calculadora y siguiendo las reglas aprendidas en la escuela.
La clave está en recordar que no todas las operaciones tienen la misma prioridad. Resolverlas en el orden incorrecto cambia completamente el resultado y lleva a un error muy frecuente.
¿Por qué este cálculo confunde a tantas personas?
Muchas personas leen la expresión de izquierda a derecha y comienzan restando 90-36, simplemente porque es la primera operación que encuentran.
Sin embargo, esa estrategia no respeta la jerarquía matemática. Antes de realizar cualquier suma o resta, siempre deben resolverse primero las divisiones y multiplicaciones, siguiendo el orden en que aparecen.
Esa diferencia explica por qué un cálculo tan corto termina generando respuestas distintas entre quienes lo resuelven rápidamente.
Cómo resolver correctamente 90 – 36 ÷ 6 × 5
Para llegar al resultado correcto hay que seguir estos pasos:
90 – 36 ÷ 6 × 5
- Paso 1: Resolver la división.
36 ÷ 6 = 6
La expresión queda:
90 – 6 × 5
- Paso 2: Resolver la multiplicación.
6 × 5 = 30
Ahora queda:
90 – 30
- Paso 3: Realizar la resta.
90 – 30 = 60
Cuáles son los errores más comunes
Quienes responden de manera apresurada suelen cometer alguno de estos errores:
- Restar primero 90 - 36.
- Olvidar que la multiplicación tiene la misma prioridad que la división.
- Resolver las operaciones según el orden de lectura y no según las reglas matemáticas.
- Contestar antes de revisar la expresión completa.
Estos errores aparecen con frecuencia porque el cerebro intenta encontrar una solución rápida sin detenerse a analizar la jerarquía de las operaciones.
El cálculo 90 – 36 ÷ 6 × 5 demuestra que incluso una expresión breve puede convertirse en un desafío cuando se responde con apuro. Al respetar el orden de las operaciones, primero resolviendo la división, luego la multiplicación y finalmente la resta, el resultado correcto es 60.