Paul McCartney sobre la actitud: "No importa lo joven o viejo que seas, siempre puedes aprender y crecer"

Hay frases que suenan bien en una entrevista y se olvidan al día siguiente y hay otras que, cuando se las mira junto a una carrera de más de seis décadas, dejan de ser una frase motivacional para convertirse en una descripción exacta de cómo alguien vivió su vida. Paul McCartney reflexiona sobre la edad y el aprendizaje.

"No importa lo joven o viejo que seas, siempre podés aprender y crecer." Dicho por cualquier otra persona, podría ser una frase de calendario. Dicho por alguien que a los 80 años sigue de gira, sigue componiendo y sigue colaborando con músicos que podrían ser sus nietos, tiene otro peso.

El mensaje central de la reflexión es simple pero exige algo poco común: sostenerlo en el tiempo. No se trata de aprender algo nuevo una vez y declararse una persona abierta al cambio. Se trata de mantener esa apertura de manera activa durante toda una vida, incluso cuando ya se alcanzó el éxito, el reconocimiento y no habría necesidad práctica de seguir arriesgando.

Es común ver a alguien innovador en su juventud que, con los años, se aferra a la fórmula que le funcionó y deja de intentar cosas nuevas. La frase de McCartney apunta exactamente a lo contrario: la edad no es una excusa para detener el aprendizaje, y la juventud tampoco es un requisito para empezarlo. El crecimiento, según esta filosofía, no tiene fecha de vencimiento ni fecha de inicio obligatoria.

McCartney nunca se quedó encerrado en el sonido que lo hizo famoso. A lo largo de su carrera exploró el pop y el rock que definieron a The Beatles, pero también incursionó en música clásica, con obras orquestales y sinfónicas compuestas ya en su etapa solista, y en música electrónica, un terreno completamente alejado de sus raíces y que exploró bajo distintos proyectos experimentales.

Ese tipo de movimiento no es habitual en músicos de su generación y de su nivel de fama. La comodidad de repetir lo que ya funcionó es una tentación fuerte cuando el público espera exactamente eso. McCartney optó, una y otra vez, por el camino contrario: probar territorios donde no tenía garantizado el éxito.

Predicar con el ejemplo, no solo con la palabra

La parte más contundente de esta filosofía es que McCartney no se limitó a decir que hay que seguir aprendiendo. Lo sostuvo con hechos concretos y visibles.

Sigue componiendo música nueva en lugar de vivir de las regalías de su catálogo.

en lugar de vivir de las regalías de su catálogo. Sigue saliendo de gira por el mundo, exponiéndose al esfuerzo físico y logístico que implica un tour internacional a una edad en la que la mayoría de sus contemporáneos ya se retiraron de los escenarios.

Y quizás lo más significativo es que sigue colaborando con artistas de generaciones mucho más jóvenes, lo que implica algo que muchas figuras consagradas evitan por orgullo o por comodidad: ponerse en una posición de intercambio, no de maestro que dicta cátedra, sino de alguien dispuesto a aprender del lenguaje musical de otra época.

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La frase de Paul McCartney no es una ocurrencia motivacional aislada: es el resumen de una vida entera dedicada a no quedarse quieto. Cambiar de género musical, seguir de gira a los 80, sentarse a componer con artistas de generaciones completamente distintas: cada una de esas decisiones refuerza el mismo mensaje.