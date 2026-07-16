Científicos lograron bombear agua de mar sobre el Ártico y aumentaron el hielo 32 centímetros

Aunque pueda parecer contradictorio, arrojar agua de mar sobre el hielo durante el invierno polar no aceleró su derretimiento. Por el contrario, las temperaturas extremas hicieron que el agua se congelara rápidamente y formara una nueva capa sobre la superficie existente.

Rescate extremo en Rumania: retiran 115 gatos de un departamento donde vivían hacinados durante años

Entraron a una cueva hace 14.400 años y lograron recorrer 800 metros bajo tierra con apenas ramitas de pino

El ensayo, realizado entre 2024 y 2025 cerca de Cambridge Bay, en Nunavut (Canadá), permitió comprobar por primera vez durante una temporada completa si esta técnica puede fortalecer el hielo marino y retrasar parcialmente su deshielo estival.

El proyecto fue impulsado por el Centro para la Reparación Climática de la Universidad de Cambridge , que buscó evaluar si una inundación controlada podía modificar las características del hielo.

El experimento está destinado a combatir frente al cambio climático.

A pesar de los resultados positivos, los científicos aclaran que el método presenta importantes desafíos.

Bombear agua en pleno invierno requiere: equipos resistentes al frío extremo, gran consumo de energía, infraestructura en zonas muy remotas, monitoreo constante de los efectos ambientales.

Además, antes de ampliar el proyecto será necesario estudiar cómo esta técnica podría afectar:

La salinidad del hielo.

del hielo. Los microorganismos y ecosistemas locales.

y locales. La formación natural del hielo marino.

del hielo marino. Las comunidades que habitan el Ártico.

El experimento no reemplaza la reducción de emisiones

Los investigadores remarcan que esta propuesta busca mitigar una consecuencia del calentamiento global, pero no resolver su causa principal.

El aumento de las temperaturas del aire y de los océanos continúa siendo el principal responsable de la pérdida del hielo marino en el Ártico.

Por ese motivo, incluso si la técnica demuestra ser efectiva en determinadas regiones, no sustituye la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todavía quedan numerosos desafíos técnicos, energéticos y ambientales antes de una aplicación a gran escala. WEB

El experimento realizado en el norte de Canadá representa una de las primeras pruebas de campo que demuestra que bombear agua de mar sobre el hielo durante el invierno puede aumentar su espesor hasta 32 centímetros en áreas controladas.