No tires el agua que elimina el aire acondicionado: los expertos revelan cómo reutilizarla en casa y el jardín

Aunque se considera un desperdicio que va directo al ralo, el agua del aire acondicionado es técnicamente agua destilada ideal para limpiar vidrios sin dejar marcas.

El líquido que gotea constantemente de las unidades de aire acondicionado suele terminar en el desagüe sin una segunda oportunidad. Sin embargo, especialistas y fabricantes confirman que este recurso es en realidad agua destilada generada por la condensación de la humedad ambiental, ofreciendo una alternativa valiosa para diversas tareas del hogar y el jardín.

La formación de este líquido ocurre durante los días de calor intenso, cuando el equipo extrae la humedad del aire. Según explica la empresa Mitsubishi Electric, este proceso da como resultado un agua desmineralizada que carece de los componentes químicos habituales del suministro de red, como el cloro o el calcáreo.

Cómo reutilizar el agua de aire acondicionado en la limpieza y las plantas Esta ausencia de minerales convierte al agua de condensación en un aliado para la limpieza de superficies delicadas. Al secarse sobre vidrios, espejos o mamparas de baño, no deja las típicas manchas blanquecinas que produce el agua de grifo. Su uso permite mantener la transparencia de los cristales sin necesidad de productos químicos adicionales para combatir la cal.

En el ámbito de la botánica, el agua de los aparatos de climatización beneficia a especies que prefieren sustratos ácidos o bajos en minerales. Plantas de interior, suculentas y hortensias responden positivamente a este tipo de riego. No obstante, al ser un líquido desmineralizado, no aporta los nutrientes esenciales que las plantas obtienen de la irrigación convencional.

Los expertos sugieren alternar este recurso con agua de grifo o complementar la tierra con fertilizantes orgánicos. De esta manera, se evita que el suelo se empobrezca con el tiempo. El objetivo es utilizar la condensación como un complemento que reduzca el consumo de agua potable en el mantenimiento de espacios verdes.