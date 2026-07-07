Cuánto cuesta dejar prendido el aire acondicionado en modo calefacción durante la noche, según expertos

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas recurren al aire acondicionado en modo calefacción para mantener una temperatura confortable durante la noche. Sin embargo, una de las principales dudas es cuánto impacta esta decisión en la factura de electricidad .

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Aunque suele pensarse que dejar el equipo funcionando durante ocho horas implica un gasto muy elevado, especialistas aseguran que, en determinadas condiciones, el consumo puede ser menor de lo que muchos imaginan .

La clave está en el tipo de equipo, la temperatura seleccionada, el aislamiento de la vivienda y la tarifa eléctrica . Los modelos más modernos incorporan tecnología inverter, un sistema que reduce considerablemente el consumo una vez alcanzada la temperatura deseada.

Aunque el gasto varía según la potencia del equipo y el precio del kilovatio hora (kWh) en cada provincia y distribuidora, un aire acondicionado inverter utilizado durante ocho horas en modo calefacción no permanece consumiendo su potencia máxima todo el tiempo.

En los primeros minutos, el compresor trabaja con mayor intensidad para alcanzar la temperatura programada . Una vez conseguido ese objetivo, disminuye automáticamente su velocidad y solo utiliza la energía necesaria para mantener el ambiente cálido.

Por este motivo, el consumo real suele ser bastante menor al que resultaría de multiplicar la potencia máxima del equipo por las ocho horas de funcionamiento continuo.

Por qué los equipos inverter consumen menos electricidad

Los equipos tradicionales funcionan mediante un sistema de encendido y apagado constante. Cada vez que la temperatura baja, el compresor vuelve a arrancar a máxima potencia, lo que incrementa el consumo eléctrico.

En cambio, la tecnología inverter regula continuamente la velocidad del motor. Esto evita arranques repetitivos y mantiene una temperatura estable utilizando menos energía durante gran parte de la noche.

Gracias a este sistema, el consumo puede reducirse de forma significativa, especialmente cuando la vivienda cuenta con una buena aislación térmica.

Los factores que más influyen en el consumo

El gasto final depende de varios aspectos.

Uno de los más importantes es la temperatura elegida. Programar el equipo entre 20 °C y 22 °C suele ofrecer un buen equilibrio entre confort y eficiencia energética. Cada grado adicional obliga al equipo a trabajar durante más tiempo y aumenta el consumo de electricidad.

Otro aspecto fundamental es el aislamiento de la vivienda. Si existen filtraciones de aire por puertas o ventanas, el calor se pierde rápidamente y el aire acondicionado debe funcionar con mayor intensidad para compensar esa pérdida.

También influye el mantenimiento del equipo. Los filtros sucios reducen la circulación del aire y obligan al sistema a consumir más energía para alcanzar la temperatura programada.

El precio de la electricidad también hace la diferencia

En Argentina, el costo de utilizar el aire acondicionado depende de la tarifa que tenga cada usuario, la distribuidora eléctrica de su zona y el esquema de subsidios vigente. Por ese motivo, dos hogares con el mismo equipo pueden obtener facturas muy diferentes dependiendo de su categoría tarifaria y del valor que pagan por cada kilovatio hora consumido.

Cómo reducir el consumo durante la noche

Especialistas en eficiencia energética recomiendan evitar configurar el equipo a temperaturas muy elevadas con la idea de calefaccionar más rápido, ya que eso no acelera el proceso y solo incrementa el consumo.

También aconsejan utilizar las funciones "Sleep" o "Eco", disponibles en muchos equipos actuales. Estos modos ajustan automáticamente la temperatura durante la madrugada para mantener el confort utilizando la menor cantidad de energía posible.