Por qué los expertos recomiendan dejar la puerta del horno abierta después de cocinar: el truco de calefacción que no todos conocen

Con la llegada del invierno, cada pequeño truco para mantener cálido el hogar vuelve a cobrar importancia. En ese contexto, especialistas en eficiencia energética explican por qué muchas personas dejan abierta la puerta del horno una vez que terminan de cocinar. Lejos de ser una costumbre sin fundamento, este hábito puede contribuir al ahorro de energía al permitir aprovechar el calor residual del horno, aunque solo si se realiza correctamente y respetando determinadas condiciones de seguridad relacionadas con la calefacción del ambiente.

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Durante décadas, este consejo pasó de padres a hijos, especialmente en casas donde cada grado de temperatura hacía una diferencia durante los días más fríos. Hoy, los expertos aclaran que el fundamento físico sigue siendo válido, aunque también remarcan que no debe aplicarse de cualquier manera y que existen diferencias importantes entre un horno eléctrico y uno a gas.

Los especialistas recomiendan hacerlo únicamente cuando el horno ya está completamente apagado .

En los hornos eléctricos , las paredes metálicas, las bandejas y las resistencias conservan una gran cantidad de calor durante varios minutos después de finalizar la cocción. Al abrir la puerta, esa energía térmica se libera lentamente hacia la cocina en lugar de quedar encerrada dentro del electrodoméstico hasta disiparse.

Se trata simplemente de aprovechar un calor que ya fue generado y por el que ya se consumió electricidad.

La advertencia que nunca hay que pasar por alto

Este consejo no debe aplicarse en hornos a gas.

Los especialistas advierten que mantener abierta la puerta mientras el equipo funciona o inmediatamente después puede implicar riesgos vinculados a la combustión y a la liberación de gases. Por eso, el truco solo resulta seguro cuando se trata de un horno eléctrico apagado y siempre respetando las recomendaciones del fabricante.

La seguridad debe estar siempre por encima de cualquier intento de ahorrar energía.

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No reemplaza un sistema de calefacción

Es importante aclarar que este hábito no calefacciona una vivienda.

El calor acumulado alcanza únicamente para templar durante algunos minutos la cocina o el ambiente cercano al horno. No sustituye un calefactor, una estufa ni otro sistema de calefacción, pero sí permite aprovechar una energía que de otra manera se perdería sin ningún beneficio.

Por esa razón, algunos especialistas consideran que puede formar parte de un conjunto de pequeñas acciones destinadas al ahorro de energía dentro del hogar.

Un truco simple que sigue teniendo sentido

En épocas donde reducir el consumo energético es una preocupación para muchas familias, recuperar el calor residual del horno puede ser una solución sencilla y gratuita. Siempre que se trate de un horno eléctrico ya apagado y se respeten todas las medidas de seguridad, este pequeño gesto permite aprovechar mejor la energía utilizada durante la cocción y sumar unos minutos extra de confort dentro del hogar durante el invierno.