29 de julio de 2026 - 08:00

Qué es el efecto Spotlight y por qué casi todos creen que los demás los observan mucho más de lo que realmente ocurre

Este sesgo psicológico, conocido como efecto Spotlight, provoca que las personas sobreestimen la atención que reciben de los demás, afectando su percepción social.

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Por Ignacio Alvarado

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La psicología aclara que la percepción social está cambiando, pero todavía tiene contradicciones importantes.

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A las personas criadas en los años 60 y 70 se les decía que "no" tan a menudo que desarrollaron rasgos únicos

Muchas personas sienten que son el centro de todas las miradas.

Que cualquier equivocación quedará grabada en la memoria de quienes los rodean.

Pero la realidad suele ser muy distinta.

Qué es el efecto Spotlight según la psicología

El efecto Spotlight es un sesgo estudiado por la psicología que describe la tendencia a sobreestimar cuánto nos observan los demás.

Nuestro cerebro utiliza nuestra propia experiencia como punto de referencia y, sin darnos cuenta, supone que las otras personas están igual de pendientes de nosotros.

Sin embargo, cada individuo suele estar mucho más concentrado en sus propios pensamientos, preocupaciones y actividades.

Por eso la psicología considera que este fenómeno forma parte del funcionamiento normal de la percepción social.

El experimento que demostró este fenómeno

Uno de los estudios más conocidos fue realizado por el psicólogo Thomas Gilovich, de la Universidad de Cornell.

En el experimento, un grupo de estudiantes debía ingresar a un aula usando una remera llamativa con la imagen del cantante Barry Manilow.

Antes de entrar, los participantes estimaban que aproximadamente la mitad de las personas presentes notarían la remera.

Pero cuando los investigadores preguntaron al resto del grupo, solo una pequeña parte recordó ese detalle.

La diferencia mostró cómo la conducta humana tiende a exagerar la atención que creemos recibir.

Cómo influye en la vergüenza y la autoestima

El efecto Spotlight aparece en muchas situaciones cotidianas:

  • pensar que todos notaron un error durante una presentación;
  • creer que una mancha en la ropa llamó la atención de toda la oficina;
  • sentir vergüenza por tropezar en la calle;
  • preocuparse excesivamente por un comentario desafortunado.

La psicología explica que estas experiencias pueden afectar momentáneamente la autoestima, aunque la mayoría de las personas apenas las registra.

Saber que existe puede ayudar a vivir con menos presión

Conocer este fenómeno permite relativizar muchas preocupaciones.

La ciencia demuestra que los demás suelen dedicar mucha menos atención a nuestros errores de la que imaginamos.

Entender cómo funciona el efecto Spotlight ayuda a reducir la autoexigencia, mejorar la confianza y enfrentar situaciones sociales con mayor tranquilidad.

Un sesgo que afecta a casi todas las personas

La psicología considera que el efecto Spotlight forma parte de la manera en que interpretamos el mundo. La ciencia demuestra que nuestra conducta suele exagerar el interés que los demás tienen por nosotros. Recordar que cada persona está ocupada principalmente en su propia vida puede ser una herramienta muy útil para reducir la vergüenza, fortalecer la autoestima y disfrutar con mayor libertad de las relaciones sociales.

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