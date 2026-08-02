2 de agosto de 2026 - 11:46

Caminar 30 minutos sin detenerse: el hábito que mejora la salud del corazón y por qué mirar el celular reduce sus beneficios

Caminar 30 minutos sin detenerse: el hábito que mejora la salud del corazón y por qué mirar el celular reduce sus beneficios

Caminar 30 minutos al día tiene un impacto muy positivo en tu salud. Descubrí por qué deberías hacerlo y evitar llevar tu teléfono a tus caminatas.&nbsp;

Caminar 30 minutos al día tiene un impacto muy positivo en tu salud. Descubrí por qué deberías hacerlo y evitar llevar tu teléfono a tus caminatas. 

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Por Daniela Leiva

Caminar puede sustituir el entrenamiento aeróbico de la academia bajo condiciones estrictas de tiempo y velocidad. Para que este hábito sea realmente efectivo, la sesión debe durar al menos treinta minutos seguidos a un ritmo constante de cinco kilómetros por hora. Esta intensidad transforma un paseo en un ejercicio moderado.

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El American College of Sports Medicine destaca que caminar a un ritmo vivo constituye una opción para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria cuando se practica con constancia. El organismo requiere de varios minutos iniciales para adaptarse al esfuerzo, durante los cuales los músculos reciben un mayor aporte de oxígeno y la respiración se acelera.

¿Por qué mirar el celular reduce los beneficios de caminar?

Mantener la continuidad es el factor principal para obtener beneficios reales en la salud del corazón. Según los especialistas, detenerse con frecuencia para mirar el teléfono móvil o conversar durante varios minutos rompe el estímulo cardiovascular acumulado. Cada pausa prolongada permite que la frecuencia cardíaca descienda y obliga al cuerpo a recomenzar el proceso de adaptación al ejercicio.

El ritmo de cinco kilómetros por hora equivale a un paso firme, superior a un paseo tranquilo. Una referencia práctica para identificar esta intensidad es el "test de la conversación": el caminante debe poder pronunciar frases cortas, pero tener dificultades reales para cantar. En este estado de esfuerzo ajustado, el cuerpo se calienta y los brazos acompañan el movimiento de forma natural.

¿Cómo caminar correctamente para cuidar el corazón?

La técnica también influye en la eficiencia del ejercicio para quienes buscan sustituir parte del gimnasio. Se recomienda mantener la espalda erguida, relajar los hombros y evitar zancadas excesivamente largas, optando por una longitud natural. Además, el uso de calzado deportivo con buena amortiguación es esencial para distribuir el peso y reducir el impacto articular durante los trayectos prolongados.

Para quienes superan los 55 años, conviene caminar al menos veinte minutos diarios, complementados con el uso de escaleras y ejercicios de equilibrio. Aunque caminar es una alternativa accesible, los especialistas aclaran que esta actividad no sustituye el fortalecimiento muscular necesario para una condición física integral. Los beneficios reales aparecen cuando la caminata se convierte en un hábito sostenido y no en una práctica esporádica.

La planificación del recorrido ayuda a sostener el esfuerzo sin distracciones externas. Elegir parques, pistas o calles con pocos cruces evita las interrupciones forzadas por el tráfico. La meta sugerida para los adultos es alcanzar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada para combatir el sedentarismo.

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