No están evitando enfrentar sus emociones: la psicología explica por qué hay personas que solo lloran mirando una película

Perder a una mascota, un familiar o atravesar una situación profundamente dolorosa no siempre provoca una reacción emocional inmediata. En muchos casos ocurre exactamente lo contrario: la persona organiza todo lo necesario, resuelve los aspectos prácticos, continúa con su rutina y no derrama una sola lágrima. Este fenómeno tiene una explicación respaldada por la psicología y la neurociencia.

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Tiempo después, una escena de una película, una canción o una historia completamente ajena puede desencadenar un llanto intenso.

Este fenómeno tiene una explicación respaldada por la psicología y la neurociencia.

Cuando una persona enfrenta una situación altamente estresante , el cerebro cambia de prioridad. Su objetivo principal deja de ser procesar las emociones y pasa a garantizar que el individuo pueda actuar.

Durante ese proceso aumentan los niveles de cortisol, el organismo entra en estado de alerta y los recursos cognitivos se concentran en resolver las tareas inmediatas . Hay que tomar decisiones, acompañar a un ser querido, hacer llamadas, conducir o afrontar responsabilidades prácticas.

La ausencia de lágrimas no significa ausencia de dolor.

Muchas personas interpretan esta reacción como frialdad, insensibilidad o incapacidad para sentir. Sin embargo, desde la psicología se considera que, en numerosos casos, se trata de un mecanismo adaptativo.

La ausencia de lágrimas no significa ausencia de dolor.

La necesidad de cerrar lo que quedó abierto

El psicólogo Arie Kruglanski dedicó décadas a estudiar la denominada necesidad de cierre cognitivo, un concepto que describe la incomodidad que experimenta el cerebro cuando una situación permanece sin resolución.

Las experiencias emocionalmente abiertas mantienen al sistema nervioso en estado de vigilancia constante. Mientras el cerebro no perciba que existe un contexto suficientemente seguro para procesar el dolor, puede seguir manteniendo parte de esas emociones en segundo plano.

Por qué las películas facilitan la liberación emocional

Las películas modifican completamente ese escenario.

Al observar una historia emotiva, el cerebro interpreta que está frente a una experiencia significativa, pero al mismo tiempo reconoce que no existe un peligro real. Esa combinación reduce los mecanismos de defensa y facilita que aparezcan emociones que habían permanecido contenidas.

Las películas modifican completamente ese escenario.

El neurocientífico Paul Zak investigó durante años la respuesta biológica del organismo frente a las historias con carga emocional.

Sus estudios mostraron que, durante este tipo de relatos, el cerebro incrementa la liberación de oxitocina, una hormona asociada con la confianza, el vínculo social y la empatía.

El cerebro responde a los personajes como si fueran reales

Desde el punto de vista neurológico, el cerebro no diferencia completamente entre una experiencia emocional vivida y una historia bien construida.

Aunque sabe que los personajes son ficticios, procesa gran parte de las emociones como si fueran reales. La diferencia es que la película ofrece un contexto protegido, donde no existen decisiones urgentes ni amenazas inmediatas.