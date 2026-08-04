4 de agosto de 2026 - 18:15

Puede parecer raro, pero no lo es: qué revela la psicología sobre las personas que hablan con sus mascotas de manera regular

Si le contás a tu perro cómo estuvo tu día o le preguntás a tu gato si durmió bien, no estás haciendo algo extraño.

Mascotas. Fuente: Canva

Mascotas. Fuente: Canva

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Por Redacción Por Las Redes

Muchas personas mantienen conversaciones completas con sus mascotas. Les cuentan lo que ocurrió durante el día, les piden opinión sobre decisiones cotidianas e incluso les piden perdón cuando los pisan sin querer. Sin embargo, distintos estudios en psicología sostienen que este comportamiento dice mucho más sobre el funcionamiento del cerebro humano que sobre la relación con los animales.

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Lejos de ser una rareza, hablar con una mascota activa uno de los mecanismos cognitivos que utilizamos todos los días para comprender a las demás personas.

La teoría de la mente: la habilidad que también usamos con nuestras mascotas

Cuando una persona le pregunta a su perro si durmió bien o interpreta que su gato está molesto por algo, está haciendo algo que los psicólogos conocen como teoría de la mente.

Se trata de la capacidad para imaginar qué pueden estar pensando, sintiendo o deseando otros individuos a partir de señales externas como una mirada, una postura corporal o un cambio de comportamiento.

Esta habilidad resulta fundamental para la vida social porque permite anticipar emociones, interpretar intenciones y comprender a quienes nos rodean sin necesidad de que expresen todo con palabras.

Este es el significado que oculta soñar con mascotas fallecidas.

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El cerebro utiliza el mismo mecanismo con personas y animales

El científico del comportamiento Nicholas Epley, investigador de la Universidad de Chicago, sostiene que atribuir pensamientos o emociones a una mascota no significa confundir a un animal con una persona.

Según explica, el cerebro humano no posee un sistema exclusivo para interpretar a otras personas y otro completamente diferente para comprender animales.

En realidad, dispone de un único mecanismo destinado a imaginar la existencia de otras mentes, y ese sistema se activa siempre que detecta un ser que considera capaz de tener experiencias, deseos o emociones.

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Cómo construimos una personalidad para nuestras mascotas

La relación con una mascota va mucho más allá de interpretar su estado de ánimo.

Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas termina construyendo una personalidad completa para el animal.

Es común pensar que un perro tiene juguetes favoritos, que un gato siente celos cuando llega otra mascota o que determinado comportamiento refleja enojo, entusiasmo o aburrimiento.

En otras palabras, el cerebro crea un modelo interno sobre cómo es ese animal y utiliza esa representación para anticipar sus reacciones.

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