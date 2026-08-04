La psicología explica el sesgo de confirmación: por qué solemos prestar más atención a quienes piensan igual que nosotros

¿Por qué una persona suele creer más fácilmente una noticia que confirma su opinión que otra que la contradice? La psicología explica que gran parte de ese comportamiento responde al sesgo de confirmación , un fenómeno ampliamente estudiado por la ciencia que influye en la conducta , las relaciones y el bienestar sin que la mayoría lo advierta.

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No se trata de falta de inteligencia. Tampoco de una actitud exclusiva de algunas personas. Es un mecanismo que afecta prácticamente a todos los seres humanos.

El sesgo de confirmación describe la tendencia a buscar, interpretar y recordar con mayor facilidad la información que coincide con nuestras creencias previas. La psicología cognitiva lleva décadas estudiando este fenómeno porque influye en la manera en que tomamos decisiones, evaluamos pruebas y construimos opiniones sobre distintos temas.

Investigadores como Daniel Kahneman y otros especialistas en toma de decisiones demostraron que el cerebro no analiza toda la información con la misma objetividad. Por el contrario, la mente suele favorecer aquellos datos que confirman lo que ya creemos y presta menos atención a las evidencias que podrían cuestionar esas ideas.

El sesgo de confirmación aparece constantemente en situaciones comunes. Puede influir cuando elegimos un producto, discutimos con nuestra pareja, analizamos una noticia o defendemos una postura política. En todos esos casos, la psicología observa que tendemos a valorar más los argumentos que respaldan nuestra opinión inicial.

Este mecanismo también afecta la conducta en el trabajo. Muchas personas interpretan una situación según la impresión previa que tienen sobre un compañero o un cliente, dejando de lado información que podría ofrecer una visión más completa de los hechos.

Las redes sociales potencian este fenómeno

Los especialistas advierten que las redes sociales pueden reforzar el sesgo de confirmación. Los algoritmos suelen mostrar contenidos similares a los que cada usuario ya consume o comparte, creando entornos donde predominan opiniones afines y disminuye el contacto con perspectivas diferentes.

La psicología explica que esta dinámica puede fortalecer creencias preexistentes y aumentar la polarización en distintos temas. Cuanto menos expuestos estamos a ideas distintas, más difícil resulta cuestionar nuestras propias conclusiones.

Cómo evitar caer siempre en el mismo sesgo

Los expertos recomiendan incorporar el hábito de buscar fuentes confiables que presenten distintos puntos de vista y hacerse una pregunta sencilla antes de aceptar una afirmación: "¿Qué evidencia podría demostrar que estoy equivocado?". Ese ejercicio ayuda a reducir el impacto del sesgo de confirmación y favorece una toma de decisiones más equilibrada.

También resulta útil conversar con personas que sostienen opiniones diferentes desde el respeto, ya que esa práctica fortalece el pensamiento crítico y contribuye al bienestar intelectual.

La psicología demuestra que el sesgo de confirmación forma parte del funcionamiento habitual de la mente y afecta nuestra conducta mucho más de lo que imaginamos. Conocer cómo actúa este fenómeno ayuda a evaluar la información con mayor objetividad, mejorar el pensamiento crítico y construir relaciones más abiertas al diálogo y al aprendizaje.