3 de agosto de 2026 - 09:40

La psicología explica el sesgo de negatividad: por qué un solo comentario malo puede pesar más que cien buenos

La psicología explica cómo el sesgo de negatividad influye en la mente, la conducta y el bienestar, haciendo que una crítica pese mucho más que decenas de elogios.

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Por Ignacio Alvarado

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Para la psicología, en ese momento de conversación, una persona está luchando contra su propio cerebro para no perder lo que quiere decir.

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Muchas personas creen que reaccionan así porque son demasiado sensibles. Sin embargo, la psicología sostiene que este comportamiento responde a un proceso mucho más profundo y compartido por casi todos los seres humanos.

Qué es el sesgo de negatividad y por qué existe

El sesgo de negatividad es la tendencia del cerebro a prestar más atención, recordar con mayor intensidad y dar más importancia a las experiencias negativas que a las positivas. La psicología cognitiva explica que este mecanismo tiene un origen evolutivo: durante miles de años, detectar amenazas era mucho más importante para sobrevivir que disfrutar de experiencias agradables.

Nuestros antepasados necesitaban recordar dónde había un depredador o qué alimento podía resultar peligroso. Esa capacidad aumentaba las posibilidades de supervivencia y terminó quedando incorporada en el funcionamiento de la mente, aunque hoy los desafíos cotidianos sean completamente diferentes.

Cómo aparece este sesgo en la vida diaria

El sesgo de negatividad se manifiesta en situaciones muy comunes. Un empleado puede recibir excelentes devoluciones durante meses y quedar preocupado por una sola observación crítica. Lo mismo ocurre cuando una publicación en redes sociales acumula cientos de comentarios positivos, pero el único mensaje ofensivo termina ocupando toda nuestra atención.

La psicología también observa este fenómeno en las relaciones personales. Muchas personas recuerdan con más facilidad una discusión que decenas de momentos agradables, porque la mente procesa las emociones negativas con mayor intensidad que las positivas.

Por qué las redes sociales potencian este efecto

Las plataformas digitales suelen amplificar el sesgo de negatividad. Los comentarios críticos generan respuestas emocionales más fuertes y permanecen más tiempo en la memoria. Además, los algoritmos suelen destacar los contenidos que provocan reacciones intensas, reforzando este patrón de conducta y afectando el bienestar de quienes pasan muchas horas conectados.

Los especialistas aclaran que esto no significa que las redes sociales sean perjudiciales por sí mismas, sino que conviene comprender cómo funciona nuestra mente para interpretar esos estímulos con mayor equilibrio.

Qué recomienda la psicología para reducir su impacto

Los expertos sugieren entrenar deliberadamente la atención hacia las experiencias positivas. Llevar un registro de logros, releer mensajes de agradecimiento o detenerse unos segundos a valorar los comentarios favorables ayuda a compensar el funcionamiento natural del sesgo de negatividad.

Otra estrategia consiste en preguntarse si esa crítica realmente representa la opinión general o si simplemente está ocupando demasiado espacio en la mente por una característica normal del cerebro.

Comprender este sesgo ayuda a interpretar mejor nuestras emociones

La psicología demuestra que el sesgo de negatividad forma parte del funcionamiento habitual de la mente y no significa que exista un problema personal. Conocer cómo influye en nuestra conducta y en el bienestar permite relativizar muchas críticas, valorar más los aspectos positivos y tomar decisiones con una mirada mucho más equilibrada.

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