Las señales silenciosas que anticipan un divorcio, según la psicología: no siempre empiezan con grandes peleas

Cuando se piensa en un matrimonio al borde del divorcio, la imagen más común suele ser la de discusiones permanentes, gritos o conflictos constantes. Sin embargo, las investigaciones en psicología de las relaciones sugieren que muchas rupturas siguen un camino mucho más silencioso.

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En numerosos casos, el último año de convivencia se caracteriza por una aparente tranquilidad . Ya no hay discusiones intensas ni enfrentamientos frecuentes. La rutina funciona, las responsabilidades se cumplen y, desde afuera, la pareja incluso puede parecer estable.

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No toda ausencia de conflictos es una buena noticia.

Existe una diferencia entre aprender a discutir de manera saludable y dejar de plantear los problemas porque ya no se espera que cambien.

La trabajadora social Karen Kayser , quien entrevistó a decenas de personas durante el proceso de desgaste matrimonial, describió una etapa final marcada por la apatía más que por el enojo.

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2. Todas las conversaciones pasan a ser cuestiones de organización

Con el tiempo, muchas parejas comienzan a hablar únicamente de temas prácticos.

Las conversaciones giran alrededor de cuestiones como:

Llevar a los hijos.

Pagar cuentas.

Hacer compras.

Organizar horarios.

Coordinar compromisos familiares.

Estos intercambios son necesarios para el funcionamiento cotidiano, pero cuando reemplazan casi por completo las conversaciones personales, pueden convertirse en una señal de desconexión emocional.

3. Dejan de compartir los pequeños momentos del día

No todas las interacciones importantes son profundas.

Frases como:

"Mirá esto."

"¿Viste esta noticia?"

"Me acordé de vos cuando vi esto."

parecen insignificantes, pero cumplen una función fundamental: mantener el vínculo emocional.

Gottman denomina a estos intentos de conexión "ofertas de atención".

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Sus investigaciones observaron que las parejas que seguían juntas varios años después respondían positivamente a estas pequeñas iniciativas alrededor del 86 % de las veces.

En cambio, entre las parejas que terminaron divorciándose, esa respuesta descendía aproximadamente al 33 %.

Con el tiempo, cuando esos intentos dejan de encontrar respuesta, simplemente dejan de producirse.

La casa se vuelve más silenciosa, no porque exista armonía, sino porque ambos aprendieron que ya no vale la pena intentar conectar.

4. Las buenas noticias dejan de compartirse primero con la pareja

Tradicionalmente se cree que las relaciones se fortalecen cuando las personas se apoyan durante los momentos difíciles.

Sin embargo, varios estudios muestran que la forma en que una pareja reacciona ante las buenas noticias puede ser aún más importante.